快訊／美軍擊落本月第4架「不明飛行物」！　F-22連3天出動

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

美軍4日派出F-22戰機擊落中國「間諜氣球」後，當地時間週日（12日）下午又在加拿大休倫湖上空擊落一個不明飛行物，已是本月以來第4起。

根據《CNN》報導，一名美國官員和一名消息人士指出，美軍在休倫湖上空又擊落一個飛行物體，也就是說，從週五開始連續3天都在北美領空有飛行物被擊落，並已是本月第4起。

密西根州民主黨眾議員艾麗莎·斯洛特金在推特證實此事，她提到，本次擊落休倫湖上空飛行物的行動，是由美國空軍和國民警衛隊的飛行員執行，「我們都對這個物體到底是什麼用途很感興趣」。

密西根州共和黨眾議員傑克·貝格曼也推文指出，美軍已讓休倫湖上空的另一個「物體」退役，感謝我們的戰鬥機飛行員採取的果斷行動。

▲中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）



美軍上月底發現有中國「間諜氣球」入侵領空，等到氣球飄過敏感軍事基地上空，本月4日才派出F-22戰機擊落。中國坦承氣球是從中國境內施放，但堅稱是脫離軌道的「民用科研飛艇」，當時卻罕見表達「遺憾」。

美軍10日又出動F-22戰機，發射AIM-9X飛彈打下位在阿拉斯加高空的不明物體，接著11日在加拿大北部的育空地區（ Yukon territory）擊落第3個不明物體，雖然目前美國、加拿大還無法具體判定該不明飛行物體到底是什麼，不過美國參議院多數黨領袖舒默表示，美方相信在加拿大和阿拉斯加被擊落的不明物體都是氣球，但與4日在南卡羅萊納州被擊落的氣球相比，體積小非常多。