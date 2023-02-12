華府警告　穿「1品牌外套」恐成搶劫目標！一家3口遭拿槍逼脫衣

▲華府官員警告，穿著Canada Goose外套，小心淪為歹徒的搶劫目標。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國首都華盛頓特區3月20日即將展開為期1個月的櫻花節，不過有華府官員提醒居民以及準備參加的節日的旅客，出門時若穿著加拿大品牌Canada Goose外套，務必注意安全，小心淪為歹徒的搶劫目標。當地近期就發生2起針對該品牌的搶案，藉由威脅或毆打受害者，逼受害者交出外套。

根據美國《福斯新聞》報導，喬治•華盛頓大學霧谷校區是當地知名的賞櫻景點，不料近期連續發生2起針對Canada Goose外套的搶劫案。其中一件發生在1月，一名學生在當地遭3名歹徒包圍，警告他「把外套給我」後，3人開始對他拳打腳踢，所幸警方及時趕到現場，把3名歹徒全數逮捕。

另一起搶劫事件發生在2月初，受害者朱利安（Julian Kaufman）表示，他當時老婆一起帶著孩子在杜邦圓環（Dupont Circle）散步，不料突然有人拿槍威脅他們，要求他們把身上穿的Canada Goose外套交出來。

朱利安苦笑，他住在紐約貧民區南布朗克斯（south Bronx），平常的工作是一名律師，原本以為自己見多識廣，算是有能力可以處理這類事情，「我原本心想，這是在開玩笑嗎，直到他（歹徒）拿槍指著我，我才把外套脫下來交給他」。

報導中分析，Canada Goose品牌的外套價格昂貴，一件要價從數百美元至1500美元（約新台幣4萬5千多元），導致許多歹徒會鎖定該品牌的外套行搶。報導還提到，Canada Goose外套自2016年以來，就成為芝加哥歹徒喜愛搶劫或偷竊的目標，芝加哥有一間Canada Goose店家1月也遭到破窗搶劫。