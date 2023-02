土耳其強震前曾現凶兆？「超巨怪物」籠罩上空1hr　專家揭背後真相

▲土耳其1月中旬天現異象,28天後就爆發百年強震,引發網友猜想,當初的異象是不是地震的凶兆。(組圖/翻攝自推特、CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

土敘接壤地區6日爆發規模7.8的百年強震,在兩國造成逾2.8萬人喪命,超越日本311大地震與海嘯,成為本世紀死傷第7慘重的天災。災難發生後,人們突然想起了網上此前瘋傳的一張圖,當時土耳其西北部的布爾薩市(Bursa)天現異象,一個紅色的神秘物體突然籠罩在城市上空長達一小時,引發網友猜測,那是不是世紀強震的凶兆。

Are they out there? Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE