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少年惡搞壽司郎恐不用負責？他點出「沉重代價」：社死萬劫不復

▲▼日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

▲本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

日本知名連鎖壽司餐廳「壽司郎」先前遭到岐阜縣17歲高中少年惡搞，他用餐時故意拍下自己用舌頭狂舔醬油瓶蓋、茶碗，甚至將口水抹在旋轉盤上的壽司，影片1月底在網路上迅速擴散，導致壽司郎市值暴跌168億日圓。對此，一名經營餐廳的律師便透露，壽司郎提告的目的其實在於防範模仿犯罪。

根據日媒《Daily新潮》，日本律師石崎東貴本身也正在經營一間餐廳，他同時也是法律事務所「フードロイヤーズ」的代表律師，該間事務所提供顧客餐飲業相關法律知識與服務，他接受媒體專訪時便分析該名大鬧壽司郎的17歲少年未來可能面臨的狀況。

儘管壽司郎已向警方提出告訴，表示在刑事、民事方面決不會寬貸少年，外界也認為少年可能會被套用毀損器物、威力業務妨害等罪嫌；但石崎東桂卻表示在本次案件中，該名金髮少年可能會被套用《少年法》，案件送往家庭裁判所（家事法庭）審理，依據本人的犯行或反省程度來做調整，之後可能送交保護官查處分，甚至不予以起訴。

至於在民事方面，石崎東貴也認為即便該名金髮少年恐怕也賠的不多。因為就算壽司郎因為此事而為茶杯進行積極消毒、全面更換醬油瓶，導致必須投入大筆經費，但難以認定餐廳客流量、收入減少與少年離譜行徑之間的因果關係；而在股價方面，雖然壽司郎的股價在事發後嚴重暴跌，但其實股市一天內的變動本來就有可能非常大，因此被法院認定為損失的可能性更低。

因此，石崎東貴認為少年就算需要賠償，其規模恐怕也僅只有數十萬元。

不過，石崎東貴依舊認為壽司郎業者提告是具有正面效過的，因為目前事態演變如此之大，業者必須對股東、顧客們負起收拾事件的責任，展現出強硬的應變態度，且更能有效嚇阻其他顧客模仿，而少年最後也必須擔負起「社會性死亡」（社死）的沉重十字架。

至於琦玉縣刑警、數位搜查班班長佐佐木成三則表示，該名少年在面對刑事、民事責任必須承擔更為慘重的代價，因為自從他的惡搞影片從1月底起引發日本各界、甚至全球關注後，包括他的國、高中學歷等個人資訊與照片也在網路上被到處散播。

佐佐木成三補充，未來在進入社會面對求職、結婚時，這些「數位烙印」都會跟著他一輩子，透過網路搜尋就能檢閱他過往傲人的事蹟，這恐怕也是少年始料未及、社群網路的可怕之處。

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