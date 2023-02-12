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參加喪禮遇劫！英一家4口飛土耳其奔喪　慘遇百年強震「尚未獲救」

▲▼土耳其地震。（圖／CFP）

▲土耳其6日爆發的百年地震至今已奪走超過2.8萬條性命。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國女孩布斯拉（Busra Yildiz）最近接連受到打擊，她在1月31日痛失外祖父後，母親艾琳（Eylem）又在土耳其參加葬禮時遇到百年強震，艾琳所在的公寓一夕變成廢墟，嚇得布斯拉立刻飛到土耳其尋找母親。

綜合BBC與波蘭媒體Polsat報導，布斯拉的外祖父上個月逝世後，艾琳便跟隨3個親戚，一同從英格蘭南部的威爾特郡（Wiltshire）飛到土耳其參加喪禮。不料，艾琳抵達土耳其不久後，竟在6日清晨意外遇到百年強震，她居住的公寓在地震中變成了廢墟，艾琳和家人全被埋在瓦礫之下。

布斯拉的男友托馬斯（Sam Thomas）透露，布斯拉一家原本仍沉浸在失去外祖父的悲傷情緒之中，沒想到母親出發去參加葬禮才沒幾天，就突然再接到噩耗，讓他們大受打擊，因此布斯拉當晚就立刻飛到土耳其尋找媽媽與其他親戚。

據悉，除了艾琳外，布斯拉的外祖母薩德特（Saadet Onder）、阿姨艾米妮（Emine Onder-Nizan）、舅舅恩秦（Engin），以及1歲的表弟米特（Mete）都被埋在了瓦礫之下，不過除了外祖母和艾琳以外，其他人都已被搜救隊尋獲，而且健康並無大礙。

搜救隊目前在廢墟中聽到了一名女性的聲音，同時紅外線測溫儀也發現該處有生命跡象，懷疑外祖母如今已被尋獲，不過由於當地缺乏機械設備，人們只能在廢墟中徒手開挖，讓布斯拉一家十分擔心外祖母與母親艾琳的狀況。

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