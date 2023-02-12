女嬰半身遭埋！躺在姐姐腿上「獲救爆哭」惹鼻酸　少女護妹慘喪命

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，兩國死亡人數累計超過3萬人。敘利亞西北部受災嚴重，瓦礫堆中一名女嬰被發現躺在姐姐的腿上，救援人員開始清理她身上堆滿的碎石沙塵時，閉著眼的女娃突然放聲大哭，雖然哭聲宏亮，但保護著她的姐姐卻已經喪命。

▲敘利亞女嬰躺在已故姐姐的腿上，強震中活著被救出，僅受輕微擦傷。（圖／翻攝自Facebook／@SyriaCivilDef）

敘利亞民防組織「白頭盔」（The White Helmets）投入強震救災，組織成員在6日地震後幾小時的黎明時分在敘利亞阿勒坡省（Aleppo）北部阿夫林（Afrin）一處鄉鎮發現有一戶家庭全被壓在房屋殘骸下。救援影片顯示，其中一名女嬰躺在姐姐的膝蓋處，身體約有一半被姐姐遮擋住，另一半露出部分則堆滿了碎石和粉塵。

救援人員一邊清理著女嬰身上的碎石，一邊移開覆在她身上的姐姐遺體，突然間，閉著眼的女嬰像是感受到了動靜一般放聲大哭，哭聲宏亮，還一度被粉塵嗆到咳嗽。女嬰雖然頭部等處受到輕傷，但據悉已經活著被救出。

▲女嬰被救援時放聲大哭，同時被發現的姐姐卻已罹難。（圖／翻攝自Facebook／@SyriaCivilDef）

截至台灣時間12日下午5時，死亡人數仍持續上修，土耳其至少2萬4617人死亡、敘利亞則超過4500多人死亡，兩國已逾3萬人喪命。路透報導指出，這次土敘強震至少是本世紀全球第7慘重的致命天災。