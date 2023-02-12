印度今年不過情人節！硬推「抱牛日」培養情感被罵翻　政府急撤回

▲印度計劃將今年的情人節改為「抱牛日」，引發輿論風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度動物福利委員6日宣布，政府將把2月14日的情人節改為「抱牛日」（Cow Hug Day），希望藉此提升國人「情感豐富度」之餘，同時避免西方文化導入後對當地傳統文化造成衝擊。當局發布聲明後，瞬間引發民眾與在野黨的廣泛批評。在海嘯般的負評襲來後，政府在10日宣布撤回新政策。

綜合美聯社與CNN報導，印度動物福利委員6日發布聲明，宣布當局將把今年的情人節更名為「抱牛日」。聲明指出，奶牛是印度文化與農村經濟的支柱，牠不僅是萬物的給予者，同時還為人們提供了豐厚的財富，而擁抱奶牛是吠陀和神聖印度教的傳統。然而當局認為，隨著西方文化的進步，吠陀傳統如今在印度幾乎已處於滅絕邊緣。

為了避免國人忘掉印度如此重要的傳統，當局決定將今年的情人節改為「抱牛日」，「擁抱奶牛不僅會為國人帶來情感富足、增加個人和集體的幸福程度，還能更好地弘揚印度傳統價值觀，避免印度良好的文化遺產在西方文化入侵後，被新一代拋諸腦後」。當局的聲明曝光後，立刻在民間掀起熱議。

社群媒體上除了湧現一波諷刺「抱牛日」的梗圖外，在野黨也猛烈抨擊當局的新政策。在輿論壓力下，印度動物福利委員會10日突然宣布「撤銷」此前推出的新政策。政治分析家穆霍帕迪耶（Nilanjan Mukhopadhyay）表示，呼籲人們抱牛是「不可理喻、違背邏輯」的行為，猜測政府撤回抱牛日是為了防止印度教民族主義面對各方批評時受嘲笑。

CNN則指出，這已不是印度首次因為其對牛政策引起轟動。虔誠的印度教徒將牛奉為聖物，多數印度教徒認為殺牛或吃牛都是一種罪，因此該國多數地區明令禁止殺牛，而被放任在街上四處遊蕩的牛隻也常常造成交通意外。

美聯社報導顯示，印度教徒將情人節視為有悖印度傳統價值觀的節日，過去也曾多次發生印度教強硬派突襲售賣情人節物品的商店，焚燒賀卡和禮物，並把牽手的情侶趕出餐館和公園的事件。