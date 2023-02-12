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女人晚上不能出門？24歲女公園散步慘遭性侵　政府竟下令封鎖消息

▲▼暴力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴基斯坦一名女子被性侵後，警方並未積極查案，引發當地人權組織不滿，在案發公園內舉行抗議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

巴基斯坦上周發生了一起恐怖性侵案，一名女子在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的公園慘遭2名持械男子襲擊後輪流性侵，報警後卻未獲警方與媒體重視，引發國內對「性野蠻行為氾濫」的不滿。多名女權活動人士最近也在該公園內綁上南亞婦女常戴的圍巾杜帕達（dupattas），要求政府對此作出改革。

綜合CNN與《衛報》報導，巴基斯坦一名24歲女子在2日晚間8點左右，與一名男同事步行穿越被當地人稱為F-9的法蒂瑪珍娜公園（Fatima Jinnah）時，突然遭2名武裝男子持械攻擊，男同事被趕走後，2名男子將女子綁到公園的一個「叢林區域」，並在那裡扯爛她的衣服輪流性侵。

▲▼巴基斯坦公園。（圖／翻攝自維基百科）

▲這起性侵案發生於當地最大的公園F-9。（圖／翻攝自維基百科）

女子回憶道，性侵她的男子說女人不應該這麼晚還待在公園，因此打了她幾個耳光後，扯著她的頭髮將她推倒在地施暴。男子還警告她不准報警，否則就會打電話找幾個朋友一起來再次性侵她。驗傷報告顯示，這名女子的腿部和臉都有明顯受傷的痕跡。

這起事件曝光後，巴基斯坦電子媒體監管局立刻以保護當事人為由，下令國內所有電視台不得報導這起性侵案，而警方也未積極調查此案，遲至今日尚未捕獲嫌犯，激怒了當地人權組織。他們發布聲明指出，「巴基斯坦的性暴力行為越來越多，但我們不該讓這一切就此被遺忘，國家和社會的沉默讓人難以接受」。

最近，有數十名抗議者將她們的杜帕達綁在公園的欄杆上，高舉「不要再讓下一個姐妹受苦」、「救救巴基斯坦的婦女和兒童」，要求政府對國內性暴力頻發一事作出改革，同時也希望警方認真對待性侵案。另外，受害女子也透露，警方向記者洩漏了她的姓名、職業與聯繫電話，讓她感覺自身的安全受影響。

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