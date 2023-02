神祕人「獨捐9億」助土耳其　巴基斯坦總理感動發文！被揪1點罵爆

▲土耳其哈泰省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀,據傳數千人被埋在廢墟底下。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

土耳其與敘利亞6日發生世紀強震,兩國突破2.8萬人死亡,全球援助湧入災區。巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)感動發文,一名巴基斯坦人匿名向土耳其駐美大使館,捐出3000萬美元(約新台幣9億元)幫助土敘地震災民。然而,留言大多卻是批評夏立夫,要他想想為何善心人士捐錢還得繞過巴基斯坦官方。

▲巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)發文稱該國一名匿名善心人士捐了約新台幣9億善款,幫助土敘強震災民,結果他本人反而引來網友批評。(圖/路透)

據CNN報導,夏立夫11日在官方推特帳號發文稱,一名匿名的巴基斯坦人走進土耳其駐美大使館,為土耳其與敘利亞地震災民捐贈3000萬美元(約新台幣9億元),「這讓我深受感動。這些如此值得稱頌的善行,使人類能夠戰勝看似無法超越的困境。」

報導指出,土耳其官媒「阿納多盧通訊社」(Anadolu Agency)已證實這則消息。然而,發文的謝里夫並未因此收到正面評價,推文下方流量較高的留言大多都在批評,「問問你自己,為何他不走到巴基斯坦大使館」、「為什麼他不去巴基斯坦大使館捐款,每個人都知道答案」、「你把別人的功勞歸功於自己,還把他的善行政治化」、「非常難過吧總理,因為你沒有拿到那筆錢」。

Lol, instead ask yourself a question that why he didn’t walk to the Pakistani embassy.