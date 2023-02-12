　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樓上狂傳「彈珠滴滴聲」！真相曝　真的不是鬧鬼

▲▼ 天花板。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲天花板傳來滴滴聲，可能是水錘現象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

不少人應該聽過天花板「滴滴滴」彈珠落地的聲音。有人認為是樓上小孩在玩彈珠，卻也有人以為是鬧鬼，驚恐不已。但醫師表示，其實這是一種被稱為「水錘（Water Hammer）」的現象。

精神科醫師潘建志在臉書指出，無論是透天厝或公寓大樓，許多人都聽過樓上掉彈珠的聲音；上樓詢問，卻時常得到否認的回覆，新加坡的社會住宅（當地叫組屋）更有過居民投訴彈珠聲而鬧上新聞的案例，甚至有人把彈珠聲錄下來、上傳網路，「可以用Google找marble drop sound，不少人因此感到困擾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒有人在樓上玩彈珠，難道是鬧鬼？潘建志表示，其實這是水錘現象。當水龍頭突然關閉，水管內部壓力變大、達到5倍以上時，就會引發水管的振動噪音。若天花板樓板內埋設的水管，剛好在適當的長度，就會來回共振形成駐波，像音叉彈一下可以響很久，這就是彈珠聲的來源。

有網友拍攝一段「沖抽水馬桶以後的水錘聲」影片，聲音還會跑好幾個房間。水錘不只聲音擾人、還能破壞管線，因為太常出現，甚至有廠商發明水錘吸收器，主打改善異音震動。醫師指出，「不一定是彈珠聲，碰的一聲，或聽起來像樓上拖椅子的聲音，都有可能。」

ET快訊
台中活蝦餐廳吃一半！　老鷹突降落霸桌搶蝦
快訊／汐止火車站民眾落軌　遭普悠瑪撞死
土耳其爸緊握亡女　還原當下「拉不出女兒」：幫我孩子拍張照吧
快訊／林書豪超狂！　鋼鐵人上半場大幅領先
明天開學！這所學校在台灣燈會旁　家長崩潰：災難周開始
快訊／台鐵車站「有人落軌」遭撞　部分列車延遲
免費時代將結束？　指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本JOTC「教育旅行部會」　踩線雲嘉南環境教育旅行景點

親友20多人罹難　淡水土耳其冰淇淋老闆「忍淚上工」原因曝

鄰居小孩中庭嬉戲太吵！桃女持「辣椒水狂噴」　5童痛到哀號大哭

快訊／台鐵死傷事故！汐止站「人員掉落軌道」列車延遲

樓上狂傳「彈珠滴滴聲」！真相曝　真的不是鬧鬼

遊泰挑戰「78樓透明步道」！　YTR嚇到險漏尿：孬到全程跪著

醫提新冠疫苗、藥物「免費時代結束」　莊人祥：研擬類似流感公費資格

開學了「與燈會為鄰」　這所學校家長很崩潰：災難周開始

在這出事的！路上冒出「犁田紀念碑」笑翻全場　Google地圖也找得到

快訊／蛋價漲2元！　每台斤批發價52元「重回歷史新高」

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

薔薔10年前「黑澀會出道照」曝光！　秀傻白甜模樣...小S笑問：受什麼傷害

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

日本JOTC「教育旅行部會」　踩線雲嘉南環境教育旅行景點

親友20多人罹難　淡水土耳其冰淇淋老闆「忍淚上工」原因曝

鄰居小孩中庭嬉戲太吵！桃女持「辣椒水狂噴」　5童痛到哀號大哭

快訊／台鐵死傷事故！汐止站「人員掉落軌道」列車延遲

樓上狂傳「彈珠滴滴聲」！真相曝　真的不是鬧鬼

遊泰挑戰「78樓透明步道」！　YTR嚇到險漏尿：孬到全程跪著

醫提新冠疫苗、藥物「免費時代結束」　莊人祥：研擬類似流感公費資格

開學了「與燈會為鄰」　這所學校家長很崩潰：災難周開始

在這出事的！路上冒出「犁田紀念碑」笑翻全場　Google地圖也找得到

快訊／蛋價漲2元！　每台斤批發價52元「重回歷史新高」

女人晚上不能出門？24歲女公園散步慘遭輪暴　政府竟下令封鎖消息

外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

高虹安遭爆「社宅二次開工太作秀」　發言人反擊：烏龍爆料

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

「下次可能不只是交易...」雙楊當時互相打氣　石垣島爭氣

『住警器』有裝有保庇　消防局與仁德區公所辦大聲公創意防災宣導

新北芭比粉套房「月租3800元」！　內部照驚呆全場：業界良心

陸弔唁團改赴星雲大師祖庭　宜興大覺寺緊急布置

汐止火車站民眾落軌！　遭普悠瑪號列車撞死

真的降肉！餐廳出現「活生生老鷹」霸桌搶蝦　老闆嘆：害我賠一桌

浪貓帶孩借住庭院叼一隻跑兩隻　超不受控！網笑翻：當媽心好累

生活熱門新聞

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

白沙屯媽祖「急著見姐妹」　粉紅超跑突加速

台正妹奪日本大胃王亞軍！5分鐘狂嗑208碗蕎麥麵

承諾照顧失智妻一輩子⋯失手勒死

明「回到冬天」　轉雨急凍10℃↓

發錢了！一條件可領「57600元」

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

快訊／氣象局發布5縣市「濃霧特報」

明大變轉雨　「狂掉10℃」最凍時間曝

更多熱門

相關新聞

俄羅斯「戰略太蠢」　名醫諷普丁：一定不讀科學期刊

俄羅斯「戰略太蠢」　名醫諷普丁：一定不讀科學期刊

俄羅斯開戰烏克蘭進入第6天，卻還未拿下烏克蘭，連不是軍武專家的醫師都開酸普丁戰略太蠢、俄軍實力差。譏諷普丁一定是沒有看科學期刊，才會在「人、時、地」都不對的情況下開戰，反倒讓自己陷入困境。

有一例Delta就直上「四級警戒」　醫揭2策略應戰

有一例Delta就直上「四級警戒」　醫揭2策略應戰

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

軍人騎車在2車道間「彈來彈去」　連撞3台汽車卡進底盤

軍人騎車在2車道間「彈來彈去」　連撞3台汽車卡進底盤

台中男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

台中男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

關鍵字：

潘建志醫師彈珠水錘現象

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

底薪漲到2萬6400元！實領金額卻變少　妹子哭了

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面