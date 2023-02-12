樓上狂傳「彈珠滴滴聲」！真相曝　真的不是鬧鬼

▲天花板傳來滴滴聲，可能是水錘現象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

不少人應該聽過天花板「滴滴滴」彈珠落地的聲音。有人認為是樓上小孩在玩彈珠，卻也有人以為是鬧鬼，驚恐不已。但醫師表示，其實這是一種被稱為「水錘（Water Hammer）」的現象。

精神科醫師潘建志在臉書指出，無論是透天厝或公寓大樓，許多人都聽過樓上掉彈珠的聲音；上樓詢問，卻時常得到否認的回覆，新加坡的社會住宅（當地叫組屋）更有過居民投訴彈珠聲而鬧上新聞的案例，甚至有人把彈珠聲錄下來、上傳網路，「可以用Google找marble drop sound，不少人因此感到困擾。」

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沒有人在樓上玩彈珠，難道是鬧鬼？潘建志表示，其實這是水錘現象。當水龍頭突然關閉，水管內部壓力變大、達到5倍以上時，就會引發水管的振動噪音。若天花板樓板內埋設的水管，剛好在適當的長度，就會來回共振形成駐波，像音叉彈一下可以響很久，這就是彈珠聲的來源。

有網友拍攝一段「沖抽水馬桶以後的水錘聲」影片，聲音還會跑好幾個房間。水錘不只聲音擾人、還能破壞管線，因為太常出現，甚至有廠商發明水錘吸收器，主打改善異音震動。醫師指出，「不一定是彈珠聲，碰的一聲，或聽起來像樓上拖椅子的聲音，都有可能。」