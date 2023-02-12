古蘭經內夾照片！穆斯林怒炸闖警局綁走他　「瘋狂擲石」活活打死

Violent mob in district Nankana Sahib lynched a blasphemy victim to death. The man was held in a Warburton police station after allegations for doing witchcraft by pasting his ex-wife’s picture on religious papers. pic.twitter.com/OySRDNgTak — Naila Inayat (@nailainayat) February 11, 2023

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦男子瓦利斯（Waris）因涉嫌褻瀆古蘭經，11日被警方逮捕後帶回警局，不料當地憤怒的伊斯蘭教徒還是不願就此罷休，號召了一群人一同闖入警局，將瓦利斯綁走後施以私刑，導致這名男子活活被石塊打死。

據《每日郵報》報導，這起恐怖私刑發生於巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）。高級警官阿爾帕（Babar Sarfaraz Alpa）透露，瓦利斯11日被人發現在古蘭經內張貼自己、妻子和一把刀的照片，還將古蘭經扔到南卡納（Nankana）農村地區，而被當地穆斯林指控「褻瀆古蘭經」。

警方獲報趕往現場後，發現瓦利斯正被一群穆斯林圍毆，於是警方立刻將瓦利斯帶回警局。不料，警方強制將瓦利斯和穆斯林分開後，還是無法平息暴徒們的怒火，他們找來幾百人一同闖入警局，施壓警方交出瓦利斯。

▲憤怒的穆斯林爬梯子從二樓闖入警局後，強行從牢房裡帶走瓦利斯。（圖／翻攝自推特）

最後，有人直接爬梯子從二樓闖入警局，並打開大門將其他暴徒放入內。他們洗劫了整個警局後，強行將瓦利斯帶離牢房。當增援的警察趕抵時，暴徒已動用私刑，用石頭活活打死瓦利斯，還準備將他的屍體綁在樹上焚屍。警方最後請其他民眾協調，才終於中斷了暴徒們的行為。

事件曝光後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）勃然大怒，他公開譴責此事，同時下令旁遮普省警察局長對「未能在拘留期間保護嫌犯」的警察採取行動。阿爾帕指出，瓦利斯此前也曾因褻瀆古蘭經，自2019年坐牢到2022年才出獄，不過警方將就這起私刑案件展開調查。

國際人權組織表示，由於巴基斯坦法律寫明，褻瀆神明者最高可被判處死刑，因此相關指控長期被用來恐嚇宗教少數群體，或解決個人恩怨。巴基斯坦政府也一直希望能修改相關法條，卻不斷遭境內穆斯林抵制與抗議。