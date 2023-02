近距槍擊畫面曝光！南非饒舌歌手AKA遭槍殺　當場倒地喪命

記者詹雅婷/綜合報導

南非知名饒舌歌手基爾南福布斯(Kiernan Forbes,又名AKA)10日遭近距離槍殺,享年35歲。案發當下的監視器畫面曝光,AKA當時正在街頭與朋友握手擁抱,但突然一名白衣男子朝他衝過來,連開數槍後逃逸,AKA倒地當場死亡。

綜合BBC、衛報報導,AKA當地10日晚間與多名友人在東南部城市德班(Durban)一間餐廳外,外傳準備前往一間夜店表演,卻沒想到都還沒上車就遭到槍殺,同行摯友廚師兼企業家Tebello 'Tibz' Motsoane也喪命。

監視器畫面顯示,當時AKA與朋友握手擁抱,突然一名戴著帽子的白衣男子朝他衝過來,連開數槍,就在眾人跑開時,AKA已經倒地。警方表示,當時有兩名武裝男子突然現身,近距離朝他們開槍,隨後逃離現場,槍擊動機仍有待釐清,調查正在進行中。

AKA在饒舌界頗有知名度,曾獲頒多次國內大獎,也獲得美國黑人娛樂電視(BET)大獎以及MTV歐洲音樂獎提名。在槍擊事件發生前幾個小時,AKA才宣布將於本月發行新專輯Mass Country。

南非是世界上謀殺率最高國家之一,槍擊事件不算罕見。慈善機構「Gun Free South Africa」估計,南非每天約有30人因槍擊事件身亡。

以下畫面恐造成不適,請斟酌觀看。

