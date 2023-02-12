拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

Arama kurtarma köpeği 'Tetik' tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı#Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanları arama çalışmaları gönüller tarafından getirilen arama kurtarma köpeği ile devam ediyor. #deprem pic.twitter.com/gUpEokPGPT