土國強震破2.8萬死　嬰兒受困5天餓爆！獲救「把手指當母乳」狂吸

記者張寧倢/綜合外電報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震,兩國死亡人數現已突破2.8萬人。土耳其南部安塔基亞市(Antakya)一名2個月大的嬰兒,在經歷128小時的磨難後,於11日奇蹟獲救。孩子睜著無辜水汪大眼,不斷吸吮救援人員的手指,看起來十足飢餓,模樣令人心疼。

根據CNN的最新統計,土敘強震造成的死亡人數合計達2萬8192人。土耳其副總統奧克塔伊(Fuat Oktay)於11日記者會表示,土耳其上修至2萬4617人死亡;另綜合敘利亞「白頭盔」民防組織與官方衛生部統計,敘利亞3575人死亡。

▲土耳其哈泰省安塔基亞市一名2個月大寶寶在受困128小時後平安獲救。(圖/翻攝自IG)

法新社援引土耳其阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)報導,南部安塔基亞市一名2個月大的嬰兒,在強震發生128小時後仍然奇蹟倖存,救難人員將其從房屋廢墟裡救出後,發現嬰兒只受到一些擦傷,生命情況良好。

不過,孩子似乎相當飢餓,睜著水汪圓眼,就吸吮起救援人員的手指,影片曝光後各國網友也留言表示心疼。有網友轉發影片時就表示,「看這孤獨、寒冷、飢餓和口渴的模樣…地震絕境中的奇蹟。」

2 months old, 120 hrs under the rubble just in case you don’t believe in miracles. #Turkey#earthquake pic.twitter.com/c0MGtnrnE9