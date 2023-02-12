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中國氣球曾飛越至少40國　美國：設備與解放軍發包項目相同

▲▼五角大廈發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國先前出現中國間諜氣球事件，引發國際關注。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）10日接受美國之音專訪透露，美方認定那就是監視氣球，且設備與美方所知解放軍的監視項目雷同，中國氣球已經飛過40至50個國家，目前美方正與這些國家進行接觸。

中國迄今堅稱氣球用於氣象科研，責怪美國將其擊落，並拒接美國國防部長奧斯汀的電話。柯比表示，美方深信中國氣球為監視設備，在回收海底殘骸碎片之後將瞭解更多細節，對於中方否認的反應不感到意外，總統拜登採取行動，保護敏感軍事基地。

柯比進一步指出，其實中國氣球已飛過40至50個國家，美國正與這些國家進行接觸，把取證工作及解放軍間諜氣球計畫內容通知那些國家。他還說，那實際上就是監視氣球，設備與美方所知解放軍承包出去的監視氣球項目相同。

柯比直言，拜登與其他各國一樣，都希望美中兩國以負責任、謹慎方式處理雙邊關係，但中國監控氣球是對美國主權領空的嚴重侵犯，這對美中關係於事無補。

當被問及美中之間還剩下多少善意，柯比表示，美方不尋求與中國發生衝突，希望保持溝通渠道暢通，但現在並非國務卿布林肯出訪北京的恰當時機，因為中國決定動用監視氣球，美方會在適當時機與中國針對兩國關係的下一步進行討論。

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