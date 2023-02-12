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土耳其豪宅施工品質低劣！建商偷工減料逃亡遭逮　居民嘆：蓋太快了

▲▼土耳其加濟安泰普省努爾達伊的倒塌建築物中，救援行動依舊持續。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其加濟安泰普省努爾達伊的倒塌建築物中，救援行動依舊持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生百年以來最大強震，至今累計共2.8萬人死亡。對此，土耳其民眾除了認為政府在救災上應對緩慢，更對「不堪一擊」的倒塌建築物大感憤怒，因為甚至有標榜抗震的豪宅在地震時應聲倒塌。當地報導指出，檢方開始起訴草菅人命、貪小便宜的建商，而這些建商則準備逃亡海外。

根據美媒《紐約時報》，土耳其主要通訊社之一《阿納多盧通訊社》（Anadolu News Agency）於當地時間11日指出，其中受地震影響的10個省份中高達100多人被拘留，因為土耳其司法部命令震災最嚴重的10個省分官員成立「地震犯罪調查組」，指示他們任命檢察官，針對所有不符合現行法規倒塌建築物的建造者、責任人提起刑事訴訟。

土耳其曾於1999年發生強震，目前相關的現行建築法規，即是在該震災之後制定實施。

逮捕這些偷工減料、違反相關建築法規的建商，是土耳其政府嚴懲那些造成在震災中同胞死亡的不肖業者的第一步。在災情最為慘重的地區民眾對於腐敗不堪的建商表達憤怒，認為建商為了牟取暴利而偷工減料，而政府在無形中包庇了這些違反法規的公寓建商。

土耳其哈塔伊省安塔基亞（Antakya）的薩拉金特（Saraykint）社區，居民們指出，一棟新建造的14層樓豪宅建築施工品質尤為低劣，該棟大樓約有90套公寓。一名不願具名的男子站在大樓附近看著救難人員時感嘆，「它建的太快了！混凝土就像沙子一樣。」

▲▼土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其一間通訊社在報導指出，11日被拘留的嫌疑人中包括了建商穆罕默德（Mehmet Ertan Akay），他在震災最為嚴重的加濟安泰普市（Gaziantep）所建造的建築已經倒塌，因此他被指控過失殺人罪與違反公共建築法等，當地檢察官辦公室表示，他們在檢查了該棟倒塌大樓廢墟中收集到證據，因此發布拘留令。

至於柯斯肯（Mehmet Yasar Coskun）則是哈塔伊省一棟12層樓高建築的建商，該棟大樓內設有250套公寓，在此次強震中完全倒塌，造成數十人死亡。10日，科斯肯在伊斯坦堡機場被當局拘留，當時他正試圖搭上飛往蒙特內哥羅（Montenegro）的班機。

不過，科斯肯則對檢方表示，他的建築獲得了適當許可，並由地方和州當局進行審計；科斯肯的辯護律師則反駁表示，科斯肯被拘留的主要原因是民眾沸騰的憤怒情緒。

就連土耳其控制的北塞普勒斯政府也表示，土耳其第四大城阿達納（Adana）一棟倒塌的14層樓建築的2名建築工人也在地震後逃離土耳其，最後在北塞普勒斯被拘留。

報導指出，雖然土耳其經歷1999年地震後便制定了建築法規，但當地居民普遍認為這些法規並未被實施，因為建築承包商依舊透過偷工減料來賺取暴利，包括攪拌混凝土、使用更便宜且更不牢固的金屬條來加固柱子。

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