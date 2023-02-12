　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大不明飛行物現蹤！美軍出動2架F-22戰機　發射響尾蛇飛彈擊落

▲▼2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡羅來納州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於當地時間11日在推特發文證實，加拿大西北部的領空遭到最新的「不明物體」侵犯，在他與美國總統拜登的授權之下，指示由加、美兩國組的北美防空司令部（NORAD）執行防空任務，最後由美軍F-22戰機發射1枚AIM 9X響尾蛇飛彈才成功將之擊落。

該不明飛行物體暫被判定，與中國間諜氣球無關。

根據《BBC》，加拿大西部育空地區、美國阿拉斯加邊境發現一個約小型汽車大小的「不明飛行物體」，體積上似乎比上周六美軍在南卡羅來納州海岸擊落的中國間諜氣球還要略小，且呈現圓柱形，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）則向記者證實，飛入加拿大領空的不明飛行物的飛行高度為4萬英尺（約1.2萬公尺）。

阿南德表示，該不明飛行物於當地時間11日下午3時41分左右被美軍成功擊落，該地距離美國邊境僅約100英里（約160公里），「這個不明飛行物體對於民航安全構成了合理的威脅。」

杜魯道則於11日在推特證實，他下達了一道命令，並與拜登進行交談，「目前加拿大軍隊將分析該物體的殘骸。感謝北美防空司令部為美國和加拿大執行防空任務，並領導了此次任務。」

對此，美國白宮則稱過去24小時一直在跟蹤、監控該不明飛行物，「出於謹慎考量，在兩國軍方建議下，拜登總統和杜魯道總理授權將之擊落。」

美國國防部則提供關於此次擊落不明飛行物體的相關細節，證實由2架從阿拉斯加安克拉治某空軍基地起飛的F-22戰機，並發射1枚AIM 9X響尾蛇飛彈才將之擊落，目前將由美國聯邦調查局（FBI）和加拿大警方密切合作。

目前美國、加拿大還無法具體判定該不明飛行物體到底是什麼。

據悉，繼先前在南卡羅來納州外海擊落中國間諜氣球後，此次是近來在北美第3個被擊落的不明飛行物體。

ET快訊
快訊／落選時力決策委員！　谷阿莫發聲了
福衛5號拍土耳其　「地表移動」驚人數據曝
強冷氣團入夜抵台「一天內驟降10度」　最冷時段曝
快訊／北市男過馬路遭撞「捲入車底」！　救出已無心跳
打破茶壺賠2000元！　她回家一查「淘寶賣450元」氣炸
底薪漲到2萬6400元！實領金額卻變少　妹子曝薪資表哭了
旅客PO一星評論：台東人都討厭這老闆！ 慘被求償百萬
必去華府！柯文哲確定訪美　出發時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

災區現場二次坍塌！搜救隊「遭瓦礫活埋」危險度爆表　恐怖影片曝

拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

強震後遭瓦礫壓埋！婦靠「紙巾吸雨水」求生　苦撐25小時終獲救

中國氣球曾飛越至少40國　美國：設備與解放軍發包項目相同

中國軍艦今晨「侵入日本南部領海」　防衛省：向中方表達強烈關切

東耶路撒冷汽車撞巴士站釀2死　外交部示警恐怖攻擊

加拿大不明飛行物現蹤！美軍出動2架F-22戰機　發射響尾蛇飛彈擊落

律師「偷帶槍枝」進核磁共振室　MRI做一半走火！誤射死自己

又有不明物體飛來？美國突關閉蒙大拿州部分空域　與國防有關

美參院提立法　阻中國在美軍基地周邊「購買土地」

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

17歲少年強震後困地下室　「喝尿撐94小時」無傷獲救

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

災區現場二次坍塌！搜救隊「遭瓦礫活埋」危險度爆表　恐怖影片曝

拯救15人性命！搜救犬Tetik強震首日出動　搜尋80棟樓建功

強震後遭瓦礫壓埋！婦靠「紙巾吸雨水」求生　苦撐25小時終獲救

中國氣球曾飛越至少40國　美國：設備與解放軍發包項目相同

中國軍艦今晨「侵入日本南部領海」　防衛省：向中方表達強烈關切

東耶路撒冷汽車撞巴士站釀2死　外交部示警恐怖攻擊

加拿大不明飛行物現蹤！美軍出動2架F-22戰機　發射響尾蛇飛彈擊落

律師「偷帶槍枝」進核磁共振室　MRI做一半走火！誤射死自己

又有不明物體飛來？美國突關閉蒙大拿州部分空域　與國防有關

美參院提立法　阻中國在美軍基地周邊「購買土地」

星．變美／文佳瑛隨身美妝小物公開：最愛中性香、睡前必做一件事

災區現場二次坍塌！搜救隊「遭瓦礫活埋」危險度爆表　恐怖影片曝

快訊／無緣時力決策委員　谷阿莫：以黨員身份繼續為台灣努力

快訊／新店2機車高速互撞　1騎士顱內出血+氣胸進加護病房

TOYOTA推「暴力鴨雙冠軍車手版」！賽車彩繪上身還能與偶像見面

快訊／油價明起調降「加油再等等！」　九五汽油每公升降回31元以下

死忠小球迷土耳其強震罹難　雲豹艾夫伯致哀追思

路過一戶人家「門上破洞」　他目睹「看家汪」不爽拆家獲43萬讚

「電話預訂滿單」台中隱藏版水果麻糬店！麻糬包超大顆草莓超欠吃

李明川1850萬賣林口「孝親房」　持有6年帳面賺得376萬

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

北賽排球隊被埋飯店　已16人罹難

土敘破2.5萬人亡　災區頻傳搶劫

壽司郎提告屁孩！宣布：再有惡搞影片「決不寬貸」

東京大雪警報　上百航班取消

本月第3起！美軍F-22在加拿大上空擊落不明物

2杯星巴克收費13萬　他看收據崩潰

土耳其奇蹟一家五口被埋129小時生還

敘利亞求婚氣球遭震落！反差令人心碎

土耳其阿伯「叼菸」爬出瓦礫堆！

律師「偷帶槍」進核磁共振室　卻走火射死自己

更多熱門

相關新聞

又有物體飛來？美國關閉部分空域

又有物體飛來？美國關閉部分空域

加拿大上空一個不明物體遭擊落之後，美國聯邦航空總署（FAA）11日晚間宣布，關閉蒙大拿州部分地區空域，支持國防部行動。已知被關閉空域為蒙大拿州北部哈佛（Havre）附近，此地距離美加邊境不遠。

美參院擬立法阻中國在美軍基地周邊買土地

美參院擬立法阻中國在美軍基地周邊買土地

加拿大領空也有不明物體　杜魯道下令擊落

加拿大領空也有不明物體　杜魯道下令擊落

接駁車與飛機恐怖相撞！4人緊急送院搶救

接駁車與飛機恐怖相撞！4人緊急送院搶救

臉書「神秘氣球」貼文全刪光　鄭明典：相關問題不便再回答

臉書「神秘氣球」貼文全刪光　鄭明典：相關問題不便再回答

關鍵字：

北美要聞加拿大美國杜魯道不明飛行物

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

德女「19歲戀上台男」遠嫁台灣離婚收場原因曝

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

白沙屯媽祖「急著見姐妹」　粉紅超跑突加速

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面