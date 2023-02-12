加拿大不明飛行物現蹤！美軍出動2架F-22戰機　發射響尾蛇飛彈擊落

▲2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡羅來納州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於當地時間11日在推特發文證實，加拿大西北部的領空遭到最新的「不明物體」侵犯，在他與美國總統拜登的授權之下，指示由加、美兩國組的北美防空司令部（NORAD）執行防空任務，最後由美軍F-22戰機發射1枚AIM 9X響尾蛇飛彈才成功將之擊落。

該不明飛行物體暫被判定，與中國間諜氣球無關。

根據《BBC》，加拿大西部育空地區、美國阿拉斯加邊境發現一個約小型汽車大小的「不明飛行物體」，體積上似乎比上周六美軍在南卡羅來納州海岸擊落的中國間諜氣球還要略小，且呈現圓柱形，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）則向記者證實，飛入加拿大領空的不明飛行物的飛行高度為4萬英尺（約1.2萬公尺）。

阿南德表示，該不明飛行物於當地時間11日下午3時41分左右被美軍成功擊落，該地距離美國邊境僅約100英里（約160公里），「這個不明飛行物體對於民航安全構成了合理的威脅。」

杜魯道則於11日在推特證實，他下達了一道命令，並與拜登進行交談，「目前加拿大軍隊將分析該物體的殘骸。感謝北美防空司令部為美國和加拿大執行防空任務，並領導了此次任務。」

對此，美國白宮則稱過去24小時一直在跟蹤、監控該不明飛行物，「出於謹慎考量，在兩國軍方建議下，拜登總統和杜魯道總理授權將之擊落。」

美國國防部則提供關於此次擊落不明飛行物體的相關細節，證實由2架從阿拉斯加安克拉治某空軍基地起飛的F-22戰機，並發射1枚AIM 9X響尾蛇飛彈才將之擊落，目前將由美國聯邦調查局（FBI）和加拿大警方密切合作。

目前美國、加拿大還無法具體判定該不明飛行物體到底是什麼。

據悉，繼先前在南卡羅來納州外海擊落中國間諜氣球後，此次是近來在北美第3個被擊落的不明飛行物體。