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東耶路撒冷汽車撞巴士站釀2死　外交部示警恐怖攻擊

▲▼以色列邊境警察在東耶路撒冷巡邏。（圖／路透）

▲以色列邊境警察在東耶路撒冷巡邏，圖為示意圖非新聞內容。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

以色列佔據的東耶路撒冷（East Jerusalem）1處巴士站日前發生汽車衝撞攻擊事件，造成2人喪生，其中1人為6歲大兒童。外交部以「恐怖攻擊」解讀該事件表示，對攻擊事件造成無辜民眾傷亡的恐怖暴力行為，表達嚴正譴責，提醒近期以色列爆炸、槍擊及攻擊事件時有發生，籲請國人務必提高警覺，注意自身安全。

外交部表示，以色列東耶路撒冷一處巴士站於2月10日下午發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，造成至少2人死亡及5人受傷，外交部對攻擊事件造成無辜民眾傷亡的恐怖暴力行為，表達嚴正譴責。

外交部說明，外交部亞西及非洲司司長賀忠義已代表外交部長吳釗燮向駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）表達我國政府的哀悼及誠摯慰問，外交部也指示我國駐以色列代表處立即瞭解旅以台僑的動態，目前初步掌握在以國人均安，駐處將持續密切關注這起案件的後續發展，隨時回報外交部。

外交部表示，由於近期以色列爆炸、槍擊及攻擊事件時有發生，外交部籲請最近規劃前往或正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

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