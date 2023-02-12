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律師「偷帶槍枝」進核磁共振室　MRI做一半走火！誤射死自己

▲▼MRI,核磁共振造影。（圖／CFP）

▲巴西一名律師帶槍進MRI檢查室，結果導致槍枝走火，中彈身亡。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

巴西發生離奇死亡事件，一名40歲的律師帶著媽媽到聖保羅市（São Paulo）醫院做核磁共振造影（MRI）檢查，但他卻在沒有告訴醫院工作人員的情況下，將槍枝帶進檢查室。結果設備一啟動，他腰帶上的槍枝走火，射中他的腹部，住院多日後傷重不治。

根據「Insider」報導，巴西律師諾維斯（Leandro Mathias de Novaes）1月18日帶著媽媽前往聖保羅一家名為「治療實驗室」（Laboratorio Cura）的醫療中心做檢查，醫院方面要求他在進入核磁共振室之前摘下身上所有金屬物品，但他沒有告訴工作人員，他身上偷藏了武器。

結果MRI掃描儀一啟動後，產生的磁場將原本裝在諾維斯腰帶上的槍枝拔出，並導致走火，子彈擊中了他的腹部。雖然及時送醫，但治療幾周之後，諾維斯仍在本月6日傷重不治。

報導指出，40歲的諾維斯以支持擁槍的立場聞名，經常在Instagram和TikTok分享他的論點。警方證實，他持有的槍枝經過正式註冊，並擁有有效的槍枝許可證。治療實驗室的發言人表示，當天相關團隊按照慣例告知了病患和同行者預防意外的指南，使其了解進入MRI檢查室的程序和警告後，簽署了一份協議表格，但對方沒說他有槍，而且「自行決定」把槍枝帶進去。

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