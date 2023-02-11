快訊／女子排球隊被埋飯店「16人全罹難」　土耳其排球協會證實了

▲土耳其女子排球校隊16人被埋，經證實「已全員罹難」。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其6日發生7.8強震後，阿德亞曼省（Adıyaman）傳出有一支女子排球校隊全員16人被活埋在倒塌的飯店下。土耳其媒體證實，這支女子排球隊16名球員已全部罹難，土耳其排球聯合會後續也證實這項消息。

土耳其排球聯合會10日在推特宣布，早前失聯的北賽普勒斯（Kuzey Kıbrıs）中學女子排球校隊16隊員，經證實全數被埋在阿德亞曼飯店的廢墟下，且已全員罹難，遺體已在廢墟中被發現，年紀最小的隊員僅有12歲。

北賽普勒斯女子排球校隊6日入住阿德亞曼省伊西亞斯酒店（Isias Hotel），不料7.8強震造成該7層酒店倒塌，酒店倒塌時內部還有39人，但只有4人成功逃出，排球隊被埋在廢墟內全數失聯。