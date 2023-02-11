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16歲足球小將「被埋119小時」獲救　露笑容問：今天星期幾了

▲▼土耳其強震，16歲足球員被埋119小時救出，露笑容問「今天星期幾了」。（圖／翻攝自Fenerbahçe SK推特）

▲16歲足球小將「被埋119小時」獲救，第一句話問「今天星期幾了」。（圖／翻攝自Fenerbahçe SK推特）

記者趙蔡州／綜合報導

真的是奇蹟，土耳其7.8強震發生至今邁入第6天，卡赫拉曼馬拉什市（Kahramanmaraş）一名16歲足球運動員卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş）被埋在廢墟長達119小時，救難人員終於挖出通道，把他從廢墟瓦礫中救出，而他被救出時仍意識清醒，見到救難人員的第一句話是「請問今天星期幾了」。

綜合外媒報導，土耳其邊境6日發生7.8強震，卡赫拉曼馬拉什市災情非常嚴重，失蹤被埋的人數難以估計，且搜救工作已邁入第6天，早已超過黃金72小時，找到生還者的機率越來越渺茫，儘管如此救難團隊仍沒有放棄希望，成功在地震後的第119小時，救出被埋的16歲足球運動員卡米爾坎。

卡米爾坎被救出時仍意識清醒，見到救難人員的第一句話是，「請問今天星期幾了」，第一個要求是「很想喝水」，在被搬運的過程中，忍不住露出劫後餘生的笑容。卡米爾坎被埋119小時，依然堅持到被救出，消息讓救難人員與當地民眾都十分振奮，一邊歡呼一邊激動的互相擁抱。

卡米爾坎由於6日有球賽，前一天睡覺前還身穿球衣。卡米爾坎隸屬的足球俱樂部費內巴切得知卡米爾坎獲救的消息後，立刻在官方推特發文，寫下「今晚，第119個小時，我們再次相信奇蹟」、「我們還有很多比賽要打，我們等你（回來），卡米爾坎！」

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