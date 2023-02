接駁車與飛機恐怖相撞！地面殘留多條黑色輪痕　4人緊急送院搶救

▲美國洛杉磯10日有一輛機場接駁車意外與飛機相撞。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國洛杉磯國際機場(LAX)在當地10日發生了一起機場接駁車撞上飛機的意外,事後有4人被緊急送院救治。

據美國CBS報導,這起事件發生於當地10日晚間10點15分左右。洛杉磯國際機場負責人證實,有一輛開往南部綜合大樓的接駁車在機場的滑行道上與一架美國航空公司(American Airlines)的飛機低速相撞,當時這架飛機正從登機口被拖到附近停機坪。

#UPDATE: Four people have been taken to hospital after passenger bus collides with American Airlines plane at Los Angeles international airport pic.twitter.com/RTvrVC3ROJ