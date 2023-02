網美狂炫「長得漂亮」撩幾句就有人請客！　被踢爆原來是靠這個

▲馬來西亞網美艾琳(Eryn)近期拍攝的影片惹議。(圖/翻攝tiktok@_erynamira、Instagram@erynamira)



記者吳美依/綜合報導

馬來西亞網美艾琳(Eryn)宣稱,她去餐廳吃飯時,只要和男服務生調情一下,就能獲得免費餐點,還把過程拍攝下來分享至TikTok,「長得漂亮是不是很好玩呢?只要撩幾句就行了。」這段影片招致猛烈抨擊,不過很快就被知情網友爆料,這一切根本就是業配。

▲艾琳和閨蜜宣稱靠外貌成功換取免費食物。(圖/翻攝tiktok@_erynamira、Instagram@erynamira)



影片中,艾琳大膽宣稱「漂亮特權是真的!」她和閨蜜前往吉隆坡武吉免登(Bukit Bintang)某餐廳,點餐時突然「狂撩」男服務生,還說出老套諧音情話,「你知道我的衣服是什麼做的嗎?做女朋友的料(girlfriend material)!」

男服務生看起來很困惑,但仍保持專業微笑,隨後端上2盤沙威瑪。未料,艾琳立刻宣布,「他想要給我們沙威瑪,因為我們很可愛。」

許多網友無法認可利用外表換取利益的行為,而艾琳自以為可愛的調情其實超級尷尬。另一些人毫不留情猛酸,「很自以為是欸,不覺得嗎?」、「美貌特權是指不用調情就能獲得免費的東西吧。」

爆料網友則表示,艾琳其實接下了餐廳的業配案,為了宣傳才拍攝這部爭議影片,其中情節與每一幕畫面都經過精心設計。他自稱是男服務生的朋友,還貼出對話紀錄為證,但艾琳及餐廳似乎尚未正式回應。

This guy is one of my friend dekat ig, i was this close untuk maki video ni, tapi nasib aku tanya dulu, urmmm content je . Boringggg.. pic.twitter.com/SgcIIsWg1o