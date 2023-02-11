網美狂炫「長得漂亮」撩幾句就有人請客！　被踢爆原來是靠這個

▲馬來西亞網美艾琳（Eryn）近期拍攝的影片惹議。（圖／翻攝tiktok@_erynamira、Instagram@erynamira）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞網美艾琳（Eryn）宣稱，她去餐廳吃飯時，只要和男服務生調情一下，就能獲得免費餐點，還把過程拍攝下來分享至TikTok，「長得漂亮是不是很好玩呢？只要撩幾句就行了。」這段影片招致猛烈抨擊，不過很快就被知情網友爆料，這一切根本就是業配。

▲艾琳和閨蜜宣稱靠外貌成功換取免費食物。（圖／翻攝tiktok@_erynamira、Instagram@erynamira）



影片中，艾琳大膽宣稱「漂亮特權是真的！」她和閨蜜前往吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）某餐廳，點餐時突然「狂撩」男服務生，還說出老套諧音情話，「你知道我的衣服是什麼做的嗎？做女朋友的料（girlfriend material）！」

男服務生看起來很困惑，但仍保持專業微笑，隨後端上2盤沙威瑪。未料，艾琳立刻宣布，「他想要給我們沙威瑪，因為我們很可愛。」

許多網友無法認可利用外表換取利益的行為，而艾琳自以為可愛的調情其實超級尷尬。另一些人毫不留情猛酸，「很自以為是欸，不覺得嗎？」、「美貌特權是指不用調情就能獲得免費的東西吧。」

爆料網友則表示，艾琳其實接下了餐廳的業配案，為了宣傳才拍攝這部爭議影片，其中情節與每一幕畫面都經過精心設計。他自稱是男服務生的朋友，還貼出對話紀錄為證，但艾琳及餐廳似乎尚未正式回應。