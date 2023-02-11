公廁的門下面為何要留縫？　你不知道的3大原因

▲公廁的門大部分沒有落地，網紅直言大有原因。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

公共廁所中有很多讓人習以為常的設計元素，但是否有人曾經想過為何公廁的隔間門板都會在下方留出一塊縫隙呢？國外一名網友就分析了3大要素，分別為實用性、衛生以及成本，引發網友熱烈討論。而移動廁所租賃公司WC Portables也公布了更多將門板做短的好處，例如更有利於換氣。

TikTiku網友MattypStories（@mattypstories）表示，「你可能曾經想過，為什麼公廁的門不做到地面，反而要留出一個縫隙，但其實這麼做是有原因的。首先如果發生緊急狀況，在外面的人可以很容易看到內部發生什麼，並對使用者提供協助。」

他指出，「其次，留出一個縫隙更易於清潔。公廁使用率高，這意味著一天內可能要打掃很多次，而門下的空間會使得清潔變得更加容易。第三，買一扇被切掉一部份的門比買一扇完整的門來得便宜許多。」

移動廁所租賃公司WC Portables也在官網上說明了公廁將門板做短的原因，包含「緊急情況下方便即時應對」、「更容易清潔」以及「成本較低」，與MattypStories的說法不謀而合。不過該公司也說明了其他優點，例如能夠方便換氣，讓廁所內的臭味快速消散。

MattypStories表示，廁所是一個散發臭味的環境，但門與地板之間的空隙能夠讓這些氣味快速排除。不僅如此，由於空間非密閉，也會讓使用者感覺別人在關注他們「上廁所」，因此會傾向於快速結束如廁，藉此也可以減少公廁排隊的問題。