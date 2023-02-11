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屁孩事件落幕！壽司郎出手了　宣布「全面9折」

▲▼日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

▲日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎（Akindo Sushiro）一間分店日前遭人惡搞，影片在網路瘋傳，造成商譽受損，股價大跌，後來有人發起拯救壽司郎行動，壽司郎為表達感謝，宣布推出優惠活動。

社群網站1月下旬開始瘋狂傳一段發生在壽司郎分店的影片，一名染金髮少年先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水用手指抹在轉盤上的壽司上。

網站上稱這起事件為「壽司郎舔舔事件」、「影片恐攻」。事發後，壽司郎1月31日向岐阜縣警方報案，警方接手偵辦，查出惡搞事件中的少年是一名高中生。儘管這名少年與其家長已當面向壽司郎公司致歉但遭拒，壽司郎認為「這是威脅食安的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」。

惡搞事件曝光後，經營壽司郎的公司FOOD＆LIFE COMPANIES股價一度暴跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣37億4000萬元）。後來股價回升，2月7日的股價已超過事件剛爆發後1月30日的股價。

日本讀賣新聞報導，「壽司郎舔舔事件」後一度造成顧客不敢上壽司郎用餐。不過，網路上有網友表示，希望拯救壽司郎。

經營壽司郎的公司為了感謝支者，昨天宣布表示，本月13日至17日將實施壽司、飲料等打9折的優惠活動。除了店內的餐飲之外，外帶或宅配服務也打9折，以感謝各界的支持。

另外，壽司郎2月3日起已陸續採取應對措施，只在迴轉盤上放顧客點的餐點，不放置讓顧客自由取用的壽司盤。擺放在桌上的餐具及調味料，只要顧客提出需求，都可更換成已完成消毒的餐具及調味料。同時，在餐桌與迴轉盤間的部分區間安裝透明壓克力板，避免顧客誤觸商品。

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