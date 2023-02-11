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若核災爆發「這2國」最安全！　科學家點出3大生存優勢

▲▼車諾比核電廠周圍區域。（圖／路透）

▲車諾比核電廠周圍區域。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

若地球發生核災、超級火山噴發、小行星撞擊等災害，導致大規模人口喪命，世上哪些地區存活機會最高？最新研究指出，澳洲及紐西蘭並列第一，最主要因素食物充足、能源安全度高、距北半球核災可能發生地點遙遠，因此大幅提高了延續人類文明存續的希望。此論文發表在學術期刊《風險分析》（Risk Analysis）

紐西蘭奧塔哥大學教授威爾森（Nick Wilson）、威靈頓維多利亞大學教授博伊德（Matt Boyd）認為，不論人為或自然災害，最糟糕情況之一就是陽光照射大幅減少，導致全球氣溫驟降，儘管如此，地球上仍可能有零星倖存者。他們分析38個島國的生存機會，考量13項因素包括食物生產、能源自給、工業生產、基礎建設、災難對當地氣候的影響等。

▲▼澳洲,雪梨,雪梨歌劇院。（圖／記者董美琪攝）

▲澳洲雪梨歌劇院。（圖／記者董美琪攝）

研究指出，澳紐都是農業生產大國，澳洲更被形容擁有「巨大」食物供應，有潛力養活數千萬人口，即使動物及作物凋零，也能適時緩解。此外，該國基礎建設優良，能源大幅過剩，健康安全度高，國防預算多，皆為加分選項。不過仍有不利因素，與英美相對密切的軍事關係，使其更可能成為核戰目標。

此時，就能突顯紐西蘭的優勢。紐西蘭長期主張無核家園，由於國土面積較小且被海洋圍繞，面臨氣溫驟降的衝擊，較有彈性適應能力。不過，雖有豐富食物來源，即使61%作物被毀仍可能足夠，且社會凝聚力分數極高，但其他物資高度仰賴歐美進口，若全球貿易停擺，仍可能導致社會逐漸崩潰。

▲紐西蘭旅遊 。（示意圖／達志影像）

▲紐西蘭是無核大國。（示意圖／達志影像）

威爾森和博伊德表示，「面對嚴重氣候影響及跨越許多人類及生態系的連鎖效應，必須有食物、能源、零件及專業的貿易，才能最大化生存機會。即使在被認為最可能生存下來的地點，科技社會也可能崩壞，而這恐怕嚴重阻礙合作、協調及有彈性的食物生產。」

除了併列第一的澳紐之外，生存機會排名國家依序為冰島、索羅門群島、南太平洋島國萬那杜（Vanuatu），印尼、菲律賓和印度洋島國模里西斯（Mauritius）也被認為很有希望。

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