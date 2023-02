機翼高空噴火！美航班起飛後「發動機故障」　緊急迫降嚇傻乘客

▲達美航空DAL209航班10日在愛丁堡起飛不久後,就因引擎著火緊急迫降。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國達美航空(Delta Airlines)一架飛往紐約的班機,10日上午在愛丁堡起飛數分鐘後,引擎突然發生故障,還有乘客看見機翼冒出火焰,逼得機長不得不緊急迫降蘇格蘭格拉斯哥普雷斯特威克機場(PIK),所幸並未造成任何人員傷亡。

綜合外媒報導,達美航空10日發布聲明證實,該公司從愛丁堡飛往紐約的DAL209航班,在10日起飛不久後,2個發動機中的一個出現機械故障,幸虧機長安全將飛機降落在蘇格蘭機場。從現場影片可見,班機當時一側機翼下方的引擎噴出了火焰,場面觸目驚心。

機上乘客尼斯貝特(Julie Nisbet)告訴蘇格蘭媒體,她和朋友在搭機時看到機身流出奇異的不明液體,讓她們感覺十分奇怪,不過她們並沒有想太多,豈料飛機起飛後居然傳出非常大的聲音,下秒座椅螢幕的電源就立刻被切斷,「我們那時就猜到出事了」。

