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機翼高空噴火！美航班起飛後「發動機故障」　緊急迫降嚇傻乘客

▲▼達美航空。（圖／翻攝自推特）

▲達美航空DAL209航班10日在愛丁堡起飛不久後，就因引擎著火緊急迫降。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國達美航空（Delta Airlines）一架飛往紐約的班機，10日上午在愛丁堡起飛數分鐘後，引擎突然發生故障，還有乘客看見機翼冒出火焰，逼得機長不得不緊急迫降蘇格蘭格拉斯哥普雷斯特威克機場（PIK），所幸並未造成任何人員傷亡。

綜合外媒報導，達美航空10日發布聲明證實，該公司從愛丁堡飛往紐約的DAL209航班，在10日起飛不久後，2個發動機中的一個出現機械故障，幸虧機長安全將飛機降落在蘇格蘭機場。從現場影片可見，班機當時一側機翼下方的引擎噴出了火焰，場面觸目驚心。

機上乘客尼斯貝特（Julie Nisbet）告訴蘇格蘭媒體，她和朋友在搭機時看到機身流出奇異的不明液體，讓她們感覺十分奇怪，不過她們並沒有想太多，豈料飛機起飛後居然傳出非常大的聲音，下秒座椅螢幕的電源就立刻被切斷，「我們那時就猜到出事了」。

事發當時，BBC蘇格蘭記者裴迪格魯（Laura Pettigrew）也正好在這架航班上。她也指出，「飛機起飛後，引擎發出了非常吵雜的噪音，它有點像平時起降時的聲音，但不尋常的是，噪音在我們升空後還在持續，不久後我就看見機師沿著整架飛機走了一圈。」

據悉，機師巡視飛機後，就立刻透過廣播宣布航班將轉降蘇格蘭，不過由於當時機上實在太吵，因此乘客幾乎都聽不到他在說什麼。尼斯貝特透露，機上的噪音在飛機降陸後瞬間消失，人們也緊張得屏住呼吸，直到班機成功落地後，艙內才響起鼓掌和口哨聲。

裴迪格魯表示，飛機著陸後，乘客們被要求立刻放下身邊的所有物，盡快離開，「我一下機就看到消防車和拿著水管的消防員向我們衝來，但我一直到進入航廈後，才從人們的對談得知剛剛發生了多嚴重的事。我必須稱讚機組人員們實在是太棒了，他們讓每個人都保持冷靜，也一直在為迫降做準備」。

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