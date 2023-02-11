安倍回憶錄曝川普嫌「美韓軍演浪費錢」！　抱怨：出動航母太貴

▲日本前首相安倍晉三（左）與美國前總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本已故前首相安倍晉三生前曾準備出版回憶錄，他卻不幸在2022年7月遇刺身亡，不過在遺孀安倍昭惠的同意下，回憶錄終於在9日正式出版。他在回憶錄中大爆與多國領袖的交流秘辛，其中竟提到，川普曾經向他表示，「你知道出動一艘航空母艦要花多少錢嗎？我寧願把它留在軍用港口。」也讓他直呼，川普是用金錢的角度來考量外交與國家安全問題。

根據CNN報導，這本安倍晉三回憶錄中包含2名記者在2020年10月至2021年10月間對他進行的採訪，該回憶錄原定在1年前出版，但是當時安倍以內容敏感為由，要求出版社日本中央公論新社延遲出版，誰知他2022年7月卻在奈良輔選時遇刺身亡。而他死後，他的遺孀安倍昭惠最終仍點頭同意出版，才讓這本回憶錄順利問世。

▲川普抱怨美韓聯合軍演太花錢，安倍勸他，如果想要促成川金會就不可以撤離駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）



安倍晉三在回憶錄中提道，美國是唯一能向北韓施壓的人，因此他也時常提醒川普，要時時對金正恩保持軍事威嚇。然而川普卻是一個金錢導向的人，安倍直言，「他本質上是個商人，所以對需要花錢的東西很謹慎。」如果這些所謂的軍事威嚇行動需要花費很多錢，就會大大降低川普的意願。

美國2017年為了牽制北韓，曾出動3艘核動力的航空母艦加入位於日本海的美日韓聯合軍演，然而安倍卻寫道，「在軍演前川普曾經問我，『你知道動用一艘航母要花多少錢嗎？我不喜歡做這件事。我寧願把航空母艦留在軍用港口。』」

安倍還說，川普也不願意繼續為美韓聯合軍演提供資金。他直言，川普告訴他，「美韓聯合軍演花了太多錢了！這是浪費，應該要停止這種行為。」但安倍認為，美韓聯合軍演與川金會息息相關，因此他只能勸川普，「如果你想舉行川金會，就不能讓駐韓美軍撤離。」