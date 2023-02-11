買2杯星巴克「被收費13萬」　他一看收據超崩潰！卡刷不過才發現

▲美國星巴克發生烏龍事件。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國奧克拉荷馬州發生烏龍事件，居民傑西（Jesse O'Dell）在星巴克點了2杯飲品，竟被收費4456.27美元（約新台幣13萬）。他當下並未檢查收據，直到幾天後老婆信用卡刷不過，才驚覺大事不妙。傑西和妻子焦急比對帳目及收據才知道，那天在星巴克消費時，被扣款小費金額高達4444.44美元。

《紐約郵報》報導，傑西1月7日一如往常造訪塔爾薩（Tulsa）某間outlet裡面的星巴克分店，為自己點了一杯特大杯焦糖星冰樂，並幫妻子蒂蒂（Deedee）買了一杯冰美式，原以為合計僅約10美元（約新台幣300元），未料竟是一筆驚人帳單。

傑西表示，「我們那天連繫了他們的客服大概30-40次」，雖然收到補償支票，兌現時卻跳票了。他和蒂蒂一度向警方報案，在星巴克補寄有效支票送達後，才結案處理。

星巴克發言人向《紐約郵報》表示，第一次支票跳票是因為拼字錯誤，而補寄的新支票已經兌現。他還說，傑西自己在下訂單時提交了鉅額小費，才會釀成這起事件。

不過，傑西受訪時否認指控，他轉述區經理說法指出，這是由於網路問題引起的錯誤，「我知道怎麼按按鈕，而我沒有按下那個按鈕。如果不是咖啡師的問題，那肯定是你們的網路。」夫妻倆原本已經買好機票，計畫帶孩子飛回蒂蒂的家鄉泰國探親，卻因為這次無妄之災，被迫取消一趟家庭旅遊。