美國1周內第2名議員遭槍殺！紐澤西再傳槍響　兇嫌車內自轟亡

▲美國紐澤西州共和黨籍議員海勒(Russell Heller)遭槍殺。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐澤西州共和黨籍議員海勒(Russell Heller)8日上午在公司停車場遭同事開槍射殺,而兇嫌在犯案後也自戕身亡,而這也是紐澤西州在一星期內第2名議員遭槍殺。

根據《華盛頓郵報》報導,現年51歲的海勒除了是米爾福德鎮(Milford)議員外,還同時擔任「公共服務電力與天然氣公司」(PSE&G)的資深主管。警方在聲明中指出,他8日上午7時在公司停車場遭前員工開槍,緊急送醫後仍宣告不治。

BREAKING: Another New Jersey Republican council member Russell Heller (left) shot dead in his car, exactly one week after the slaying of Republican Councilwoman Eunice Dwumfour. The suspect (right) then killed himself. What is happening in New Jersey? pic.twitter.com/0X11kvkvp1