被活埋排球校隊「找到遺體了」　32人仍失聯！年紀最小僅12歲

▲校排參賽遇上世紀強震，在倒塌飯店裡遭到活埋。圖為校排女子隊。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

土敘邊境6日強震已奪走至少2.3萬條人命，隨著救援黃金72小時早已過去，尋獲生還者的機會越來越渺茫。一支排球校隊特地北上參賽，未料遇上強震而遭活埋，一行師生35人全部失聯，目前僅尋獲3具遺體，而年紀最小的失蹤者年僅12歲。

▲校隊還包括男子隊、隨隊家長及教師。（圖／翻攝臉書）



BBC等外媒報導，土耳其阿德亞曼省（Adiyaman）的伊西亞斯飯店（Isias Hotel）一共7層，據信倒塌時樓內還有39人，其中包括排球校隊35人。不過該飯店僅4人成功逃出，8日發現校隊2名教師遺體，同日稍晚又找到一名8年級學生遺體，其餘32人依舊下落不明。

▲校隊從土耳其控制的北賽普勒斯出發，前往土耳其南部比賽，未料遇上劫難。（圖／翻攝Google Maps）



此校隊來自1974年土耳其入侵後控制的北賽普勒斯沿海城鎮法馬古斯塔（Famagusta），地震前幾天，28名學生及7名家長或隨隊教師為了比賽而從島上出發，抵達土耳其南部的阿德亞曼省，未料遭遇災禍。

搜救工作仍在持續，北賽普勒斯的親屬及官員也紛紛抵達現場等候。一名教育官員表示，他們會留在這裡，直到剩餘學生都被找到。一名倖存隨隊教師說，大家自從地震後就沒有睡過，他的女兒也仍困在廢墟裡。

現場一名母親質疑建築物的建造品質，以及當局是否確實執行安檢。另一名女性表示，她的12歲姪女妮荷什（Nehir）還未尋獲。BBC指出，妮荷什是女子校排最年輕成員。