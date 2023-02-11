英國挖出二戰時期德軍未爆彈　專家不慎引爆威力驚人

▲二戰時期遺留下來的德國未爆彈在倫敦時間在10日下午5點左右被意外引爆。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

二戰時期遺留下來的德軍未爆彈在倫敦時間7日被當局發現，並在10日下午5點左右被意外引爆，所幸有關當局已事先建造了一堵2.4公尺高的巨型沙袋牆來緩衝任何意外爆炸產生的衝擊力，最終無人員傷亡。

據《每日郵報》的報導，二戰時期遺留下來的德軍未爆彈在倫敦時間在10日下午5點左右被意外引爆，整個海濱城鎮大雅茅斯（Great Yarmouth）都感受到了爆炸的威力，爆炸地點也竄出陣陣濃煙。

目擊者表示，爆炸驚動了整個小鎮，窗戶嘎嘎作響。住在爆炸地點附近的民眾也透露，這是一次「非常可怕」的經歷，「當它爆炸時，我有點擔心，因為住家離得太近。沒有多少人親眼見過二戰炸彈的爆破場景，非常怵目驚心。」

報導稱，該枚德國未爆彈是在亞爾河（River Yare）岸邊挖出​​的，重達250公斤。諾福克（Norfolk）警方事後也坦承，這不是「有計劃的引爆」，而是在「解除炸藥的過程中發生的。所有軍隊和專業人員當時都已入駐炸彈地點附近。」

幸好有關當局此前已事先建造了一堵2.4公尺高的巨型沙袋牆來緩衝任何意外爆炸產生的衝擊力。他們本來計畫將未爆彈移動到水中引爆，但考慮到意外爆炸的風險可能會破壞附近道路底下的2條煤氣管道，因此計劃最終推遲，並改為緩慢的燃燒其內部的炸藥來解除炸彈。

官員聲稱，決策過程最終顯示計畫B是對的，炸彈雖是在燃燒炸藥的過程中意外爆炸，但巨型沙袋牆吸收了大部分的衝擊力和破片。最終沒有傳出任何傷亡，當局也並未接收到任何民用基礎設施的毀損通報。

諾福克警方補充，「意外引爆的風險始終存在，這就是為什麼整個行動和決策過程如此緩慢和謹慎。在開始燃燒炸藥後不久，炸彈就引爆了。這種方法是拆除未爆彈的最安全選擇，但它始終存在意外爆炸的風險。值得慶幸的是，沒有人員傷亡。」

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