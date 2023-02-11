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超商店員值夜班遭無辜殘殺！變態韓男搭車到處逃　警通緝2天才逮捕

▲▼南韓仁川權姓男子殺害超商店員逃走，遭到警方通緝逮捕歸案。（圖／仁川保護觀察所）

▲南韓仁川權姓男子殺害超商店員逃走，遭到警方通緝逮捕歸案。（圖／仁川保護觀察所，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓日前發生一起震驚社會的兇殺案件，超商店員在深夜中慘遭殺害！一名擁有多項竊盜前科的32歲男子權某，他8日晚間在仁川某超商持準備好的兇器殺害店員，他從收銀機偷走20萬韓元後，逃至某公寓破壞自己的電子腳鐐，之後搭乘計程車輾轉來到某汽車旅館，過2天才被警方逮捕。

根據韓媒《韓民族新聞》、《首爾新聞》，32歲的權姓男子8日晚間10時52分潛入位於仁川廣域市桂陽區的某便利商店，附近是夜深人靜的住宅區，他首先佯裝是環視商品貨架的顧客，接著他將正在值夜班的店員叫到收銀機外，以預先準備好的凶器將對方狠心殺害。

警方調閱監視器畫面後，發現權某在狠心殺害超商店員，並將店員屍體推進超商倉庫後，便從收銀機拿走現金約20萬韓元（約新台幣4780元），而他則於晚間11時41分在倉庫被其他客人發現，於是他才於晚間11時58分逃至桂陽區曉星洞某公寓大樓附近，將纏繞在自己腳踝的電子腳鐐破壞、換上一套新衣服後，從附近搭乘計程車逃離。

▲▼南韓仁川權姓男子殺害超商店員逃走，遭到警方通緝逮捕歸案。（圖／仁川保護觀察所）

權某以搭乘計程車、徒步等方式輾轉型經京畿道富川市、素砂站、驛谷站，最後住進一間汽車旅館。對此，警方期間曾發布通緝令，在透過調閱監視器確認其行蹤後，昨（10）日上午6時30分才成功在驛谷站附近某汽車旅館將之逮捕歸案。

報導指出，遇害的店員其實是該間超商的業者，他與母親一同苦心經營超商，遇害當時剛好輪到他值夜班。

至於權某從2007年、16歲起就開始有特殊竊盜、特殊強盜等多項犯罪前科，2014年他還曾在仁川某二手精品商店以兇器砍殺40多歲的女性業者，在竊取前才逃離後遭警方逮捕，依強盜殺害等罪嫌起訴，被判處7年徒刑、戴電子腳鐐10年。

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