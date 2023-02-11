情侶嘿咻過激頂到肺！她陰道8cm撕裂傷大失血　醫驚喊：腸子外露

▲泰國醫師警告，過於激烈的性行為恐怕導致女方因到嚴重撕裂傷。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

適當的雲雨之歡，猶如春雨降臨般讓身心靈都能獲得適當的愉悅與放鬆，且更加能拉緊與對方之間的親密關係。不過，一名泰國鮮肉帥醫師就分享誇張的病例，某名年輕的妙齡正妹在和男友連結時，竟然因太過激烈而導致陰道出現撕裂傷，甚至能看到腸子，嚴重的程度直逼鄉民們喊的「頂到肺」。

綜合泰媒報導，在泰國羅勇府羅勇醫院（Rayong Hospital）擔任婦產科醫師的敦龍薩（Dumrongsak Shakirin Luanthong）於6日在臉書上語重心長發文，向當地網友們分享一則最近經手的真實案例，該則貼文引起7000多人按讚、3718次分享，且底下也有1522則留言，相信如此廣大的迴響可以成功呼籲愛愛中的男女們稍微克制一下，別讓對方留下傷害。

敦龍薩首先表示，「適當的性愛是一件美好的事，尤其在性愛過程中需要顧及、體貼且珍視女孩們的感受」。

接著，敦龍薩開始分享該則離譜的案例，研判受傷的女孩恐怕是在性愛過程中慘遭不合理的暴力對待，「該名女性病患送來醫院時，我發現她疑似是因為發生危險性行為，導致陰道出現嚴重撕裂傷，傷口長達8公分，甚至深入到腹部和子宮，腸子清晰可見。這一定是非同尋常的暴力性行為。」

敦龍薩表示，「於是，我決定為該名女病患動手術。我從她腹部開刀，為她進行陰道縫合，這樣才能為她止血。當一名婦產科醫師並不容易，當我真正遇到真實案例，才能意識到事件如此可怕。我一邊為她進行縫合手術、內心卻不斷為她淌血，相當感到痛心。所幸她身體已無大礙。」

該則貼在泰國網路上引發廣大迴響。許多網友擔憂，該名女病患恐怕是遭到性侵、甚至下體遭到異物以不正當方式侵入。對此，醫師敦龍薩也做出回應，表示該名女病患是因為和男友發生不正當性行為才導致嚴重撕裂傷。