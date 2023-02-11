超過108小時恐無人生還！敘利亞「白頭盔」宣布停止搜救任務

▲敘利亞民防組織「白頭盔」投入救災。（圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

土耳其、敘利亞強震發生至今已超過6天，敘利亞民防組織「白頭盔」稍早宣布，在該國北部與西北部反政府武裝控制區的搜救行動結束，因為他們相信，歷經了108個小時的搜索，已經沒有人能夠生還。接下來將啟動重型機具進入殘骸中尋找罹難者遺體。

白頭盔組織10日發布一項聲明稱，「從土耳其時間6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）起，到宣布搜救行動結束為止，在敘利亞北部與西北部的所有地震災區已經有2166人死於叛軍控制區、2950人受傷。我們的團隊在敘利亞西北部的40多個城市、城鎮以及村莊進行108個小時的搜救任務，其中約有479棟民宅、公寓被摧毀，超過1481棟建築被部分摧毀。」

聲明中也指出，在敘利亞北部災區的罹難者當中，有許多是婦女與兒童。由於已經超過黃金72小時，且災區情況不樂觀，白頭盔判斷，已無倖存者，因此正式宣布結束生還者的救難作業，並開始挖掘罹難者遺體。

白頭盔組織負責人薩利赫（Raed Al Saleh）則是公開批評聯合國並未對災區做出任何行動。他說，「從6日地震發生以來，敘利亞反政府地區到現在都還沒有收到來自聯合國的任何救災援助。」據悉，9日抵達敘利亞的6輛卡車物資是本來就預定要在6日送達的，只是因為地震耽誤了。

也就是說，截至目前為止，聯合國都還沒有針對此次地震對敘利亞西北部提供任何援助。他指責聯合國的對應是「災難性的」，並表示聯合國應該對沒有幫助到敘利亞人民道歉。

聯合國國際移民組織則表示，有14輛載有人道主義物資的卡車10日從土耳其南部出發，進入敘利亞境內，車上載有電暖器、帳篷以及毛毯等救援物資。在被問到這14輛卡車是否只是常規支援、而非地震援助時，國際移民組織發言人狄龍（Paul Dillon）表示，是否提前部署並非重點。