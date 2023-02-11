美擊落「高空不明物體」過程曝光　F-35偵察後F-22射飛彈打下

▲2月4日，美軍F-22戰機在南卡州海岸發射飛彈，擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

五角大廈及多名官員表示，美國北方司令部9日首度在阿拉斯加發現「高空不明物體」，派出F-35戰機偵察並確認無人駕駛後，10日出動F-22戰機發射AIM-9X飛彈打下。該物體在北冰洋水域上空、距阿拉斯加北岸10英里（約16公里）且靠近加拿大邊境的地方被擊落，預期能夠把殘骸打撈回來。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，戰機來自阿拉斯加的埃爾門多夫空軍基地（JBER），擊落任務發生於「今日美東時間下午1時45分，在美國主權水域上方的主權空域內。」

國安委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）表示，該物體在4萬英尺（約12000公尺）高度飛行，「對於民航飛行安全構成合理威脅」，儘管戰機二度升空都僅獲得「有限」資訊，但五角大廈一有充分資訊，就於9日晚間首次向總統簡報，而拜登也在五角大廈建議下，迅速下達擊落命令。

▲2月4日，中國間諜氣球被擊落。



另一名美國官員表示，軍方相信該物體不屬於美軍或政府資產，上頭似乎沒有任何監視設備，也因此尺寸更小，構造也沒有那麼複雜。美國北方司令部及北美防空司令部（NORAD）希望在白天擊落，以利追蹤觀察，且當時對於地面上人群或財產可能承受的連帶損害並無嚴重擔憂。

CNN寫道，在不到一周的時間裡，美軍戰機第二度擊落飛越美國空域的物體。此前，拜登被質疑太晚在南卡州海岸擊落中國間諜氣球，儘管如今採取更果決行動，但關於物體的來源及功能等關鍵問題，依然沒有答案。10日稍晚，拜登被問及擊落阿拉斯加「高空物體」時表示，「這是一次成功。」