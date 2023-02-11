　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美擊落「高空不明物體」過程曝光　F-35偵察後F-22射飛彈打下

▲▼2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲2月4日，美軍F-22戰機在南卡州海岸發射飛彈，擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

五角大廈及多名官員表示，美國北方司令部9日首度在阿拉斯加發現「高空不明物體」，派出F-35戰機偵察並確認無人駕駛後，10日出動F-22戰機發射AIM-9X飛彈打下。該物體在北冰洋水域上空、距阿拉斯加北岸10英里（約16公里）且靠近加拿大邊境的地方被擊落，預期能夠把殘骸打撈回來。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，戰機來自阿拉斯加的埃爾門多夫空軍基地（JBER），擊落任務發生於「今日美東時間下午1時45分，在美國主權水域上方的主權空域內。」

國安委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）表示，該物體在4萬英尺（約12000公尺）高度飛行，「對於民航飛行安全構成合理威脅」，儘管戰機二度升空都僅獲得「有限」資訊，但五角大廈一有充分資訊，就於9日晚間首次向總統簡報，而拜登也在五角大廈建議下，迅速下達擊落命令。

▲▼2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲2月4日，中國間諜氣球被擊落。

另一名美國官員表示，軍方相信該物體不屬於美軍或政府資產，上頭似乎沒有任何監視設備，也因此尺寸更小，構造也沒有那麼複雜。美國北方司令部及北美防空司令部（NORAD）希望在白天擊落，以利追蹤觀察，且當時對於地面上人群或財產可能承受的連帶損害並無嚴重擔憂。

CNN寫道，在不到一周的時間裡，美軍戰機第二度擊落飛越美國空域的物體。此前，拜登被質疑太晚在南卡州海岸擊落中國間諜氣球，儘管如今採取更果決行動，但關於物體的來源及功能等關鍵問題，依然沒有答案。10日稍晚，拜登被問及擊落阿拉斯加「高空物體」時表示，「這是一次成功。」

ET快訊
震後大地裂開！　空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」
快訊／34歲男星在家離世！　妻兒崩潰：心碎了
神秘氣球合歡山現蹤！　影片曝光了：停了1個多小時
打臉酸民！　他見1幕驚「日本人根本超愛林襄」
直擊台灣人捐物資！箱子多到爆滿　吳鳳：土耳其代表很吃驚
隋棠買房被迫做這事「很心痛」　房仲證實租客暗示過：樓下很敏感
快訊／萬華賭場被抄！　驚見前台啤總教頭閻家驊在場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被活埋排球校隊「找到遺體了」　32人仍失聯！年紀最小僅12歲

英國挖出二戰時期德軍未爆彈　專家不慎引爆威力驚人

土耳其震後大地裂開！空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」車輛緊急煞停

涉及「間諜氣球」計畫！　美商務部：中國6家實體列出口黑名單

超過108小時恐無人生還！敘利亞「白頭盔」宣布停止搜救任務

情侶嘿咻過激頂到肺！她陰道8cm撕裂傷大失血　醫驚喊：腸子外露

美擊落「高空不明物體」過程曝光　F-35偵察後F-22射飛彈打下

快訊／土耳其強震「死亡數超過311」！　累計死亡破2.3萬人

基輔：俄朝烏克蘭射飛彈　穿越「北約國」羅馬尼亞領空

傳FBI就機密文件調查　搜索前美國副總統彭斯宅邸

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

隋棠「去花蓮不在家」被疑說謊　風波後首現身！憔悴模樣曝光

被活埋排球校隊「找到遺體了」　32人仍失聯！年紀最小僅12歲

英國挖出二戰時期德軍未爆彈　專家不慎引爆威力驚人

土耳其震後大地裂開！空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」車輛緊急煞停

涉及「間諜氣球」計畫！　美商務部：中國6家實體列出口黑名單

超過108小時恐無人生還！敘利亞「白頭盔」宣布停止搜救任務

情侶嘿咻過激頂到肺！她陰道8cm撕裂傷大失血　醫驚喊：腸子外露

美擊落「高空不明物體」過程曝光　F-35偵察後F-22射飛彈打下

快訊／土耳其強震「死亡數超過311」！　累計死亡破2.3萬人

基輔：俄朝烏克蘭射飛彈　穿越「北約國」羅馬尼亞領空

傳FBI就機密文件調查　搜索前美國副總統彭斯宅邸

「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

孫儷慘遭出征！　網嗆「當你面抽菸犯法嗎」…爆紅男星聲明1句話掀風波

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反擊：為賴清德鋪2024總統路

與澤倫斯基同周訪英　江啟臣：國會、學界關心俄烏戰爭對台海影響

被活埋排球校隊「找到遺體了」　32人仍失聯！年紀最小僅12歲

鐵板麵+肉要95元　他傻眼「早餐在貴幾點！」掀論戰：你的問題

連佐佐木都愛林襄！害羞討合照　陳冠宇客串翻譯

英國挖出二戰時期德軍未爆彈　專家不慎引爆威力驚人

土耳其震後大地裂開！空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」車輛緊急煞停

擁3千萬粉絲奧運官方社群　介紹台灣9歲滑板小將夢想奪金

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

東京大雪警報　上百航班取消

搜救犬受傷挨轟沒穿鞋　內行人揭真相

少女輕生爆罷課潮　父揭女兒被揍畫面

壽司郎提告屁孩！宣布：再有惡搞影片「決不寬貸」

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

強震後受困地下室！17歲少年喝尿苦撐94hrs

自衛隊菜單驚見魯肉飯　手繪國旗謝台灣

土耳其重機具開挖　台灣搜救隊：已傳屍臭味

快訊／土耳其死亡人數上升至19388人

土耳其人愛貓　強震後營救畫面爆紅

即／死亡數超過311！土敘強震破2.3萬死

土敘2國2萬2772人罹難　超過日本311大地震

又有中國間諜氣球？　美軍擊落「阿拉斯加上空」不明物體

比爾蓋茲看好ChatGPT　「將改變全世界」

更多熱門

相關新聞

FBI搜索前美副總統彭斯宅邸

FBI搜索前美副總統彭斯宅邸

知情人士告訴路透社，繼1月在前美國副總統彭斯（Mike Pence）家中發現機密文件後，聯邦調查局（FBI）今天對他在印第安納波利斯（Indianapolis）宅邸進行雙方同意的搜索。

少女輕生爆罷課潮　父揭女兒被揍畫面

少女輕生爆罷課潮　父揭女兒被揍畫面

美多州考慮禁中國人買房地產　中國外交部回應了

美多州考慮禁中國人買房地產　中國外交部回應了

德州考慮禁中國公民買房地產　其他州可能跟進

德州考慮禁中國公民買房地產　其他州可能跟進

時報廣場發生槍擊案　1男死亡遊客驚嚇竄逃

時報廣場發生槍擊案　1男死亡遊客驚嚇竄逃

關鍵字：

北美要聞中國間諜氣球五角大廈

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

發錢了！一條件可領「57600元」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

東京大雪警報　上百航班取消

經典賽凌晨修正海報　「台灣球員」上架了

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面