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土敘2國死亡數攀升至2萬2772人　超過日本311大地震

▲▼土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其強震，震央所在的加濟安泰普省（Gaziantep）有大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

土耳其7.8強震重創土、敘兩國，是該區域百年以來最大地震，死亡人數已攀升到至少2萬2772人，超過2011年日本311大地震。

根據CNN報導，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指出，土國罹難人數上升至1萬9388人，還有7萬7711人受傷。至於敘利亞部分，據官方媒體報導，罹難者達3384人，還有5245人受傷。

兩國合計，罹難者達2萬2772人，有8萬2956人受傷。2011年，日本311大地震規模9.1，有超過2.2萬人死亡或失蹤。

▲▼ 土耳其強震／哈泰省醫院停車場變成露天太平間。（圖／路透）

▲▼土耳其強震後，哈泰省醫院受損嚴重，停車場被作為露天太平間使用。（圖／路透）

▲▼ 土耳其強震／哈泰省醫院也受災嚴重。（圖／路透）

這次土耳其6日凌晨發生規模7.8極淺層地震，震央雖位在南部加濟安泰普省（Gaziantep）城鎮努爾達伊（Nurdagi），但深度僅24.1公里，又接連發生規模6.7、7.5地震，連數百公里外的以色列和黎巴嫩都能感受到搖晃。

由於強震發生在凌晨，當時許多人還在睡夢中，來不及走避，所以傷亡相當慘重。如今各國搜救隊紛紛馳援，但零下濕冷天氣，加上零星的降雨、下雪，不僅造成救援困難，也讓瓦礫堆下的倖存者面臨更大險境。

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