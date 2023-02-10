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烏克蘭指控俄軍飛彈穿越「北約成員領空」　羅馬尼亞：尚未證實

▲▼烏軍2月7日在頓內茨克州馬林卡鎮前線向俄軍基地發射BM-21「冰雹」多管火箭炮。（圖／路透）

▲俄軍開始大舉進攻，烏克蘭防禦能力備受考驗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯軍隊猛轟烏克蘭東部兩大城，據信是俄烏戰爭爆發以來最密集的一波攻擊。另外，烏克蘭官員宣稱，俄國發射2枚飛彈先後經過摩爾多瓦和北約成員羅馬尼亞領空而攻擊烏克蘭。

●烏克蘭官員憂戰事開始升級
俄羅斯部隊10日一早攻擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的重要基礎設施，並多次襲擊札波羅熱（Zaporizhzhia）的能源基礎設施；俄軍正猛攻烏克蘭南部和東部，烏國大部分地區都響起空襲警報。

美聯社和英國「衛報」（The Guardian）報導，札波羅熱代理市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）說，當地1小時內至少遭遇17次飛彈來襲，是去年2月24日俄烏戰爭開打以來最密集的一波攻擊。

哈爾科夫當局還在整理關於受害者的消息、確認受損程度，市長切列霍夫（Ihor Terekhov）說，供暖系統及水電供應可能中斷。

軍事分析師說，在各界認為俄羅斯正準備發動新一波攻勢之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）希望歐洲縮減軍援烏克蘭的規模。

▲▼烏克蘭指控俄軍的飛彈，飛越北約成員國羅馬尼亞上空。（圖／翻攝自Google地圖）

▲烏克蘭指控俄軍的飛彈，飛越北約成員國羅馬尼亞領空。（圖／翻攝自Google地圖）

●烏指俄國飛彈穿越北約成員國領空
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄羅斯10日發射兩枚飛彈先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞領空而攻擊烏克蘭。摩爾多瓦證實此事，並將召見俄國大使抗議。

路透社報導，扎盧茲尼說，俄軍自黑海發射的兩枚口徑式（Kaliber）巡弋飛彈先後穿越摩爾多瓦和羅馬尼亞領空，然後飛入烏克蘭。

法新社報導，扎盧茲尼在社群媒體貼文說，「今天上午10時18分，兩枚俄軍口徑式巡弋飛彈飛越烏克蘭和摩爾多瓦邊界」。

「將近10時33分，飛彈穿越羅馬尼亞領空，然後再次進入烏克蘭領空。」

摩爾多瓦外交部發出新聞稿說，10日有一枚俄羅斯飛彈飛越領空，因此將召見俄國大使，「來向俄方表明，一枚俄國飛彈今天飛越摩爾多瓦共和國主權領土上空是令人無法接受的侵犯空域行為」。

但羅馬尼亞國防部表示，有關俄國飛彈飛入羅國領空的報導尚未經過證實。若能證實，這將是俄烏戰爭開打以來，北約成員國羅馬尼亞的領空首次遭到侵犯。

●戰爭將滿一年 烏克蘭料俄軍將在烏東發動猛攻
烏克蘭東部是俄烏戰爭中戰況最為激烈的地區，當地官員預料俄羅斯部隊正準備發動新一波攻勢；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，多位歐洲領袖已準備好提供他所要求的飛機。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將於2月24日屆滿一週年，基輔當局預期，莫斯科在連月伺機而動之後，將發起一場猛攻，好在一週年之際取得能夠大肆宣揚的成就。

烏克蘭電視台詢問烏東頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）是否認為俄羅斯已展開攻勢，他說：「是的，當然。」

基里蘭科表示，巴赫姆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）和布格列達爾（Vuhledar）等烏東城鎮周遭都出現這場戰爭最血腥的激戰，「敵人的力量和手段每天都在升級。他們試圖奪取這些地區和關鍵城市，以取得新的成就」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，不可能短時間就提供烏克蘭戰機。（圖／路透）

●烏克蘭向歐洲要戰機 馬克宏：不可能幾週內提供
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日警告，即使烏克蘭的歐洲盟邦決定向基輔提供戰機，也不可能在「未來幾週內」提供。

馬克宏在烏克蘭總統澤倫斯基出席於布魯塞爾舉行的歐盟峰會後說：「我不排除任何可能性…但這不符合今天的要求。」

馬克宏和其他歐盟領導人在布魯塞爾稱許澤倫斯基是英雄，並承諾支持烏克蘭直到勝利，但審慎看待澤倫斯基尋求戰機的訴求。

馬克宏提到法國提供的凱撒（Caesar）自走砲系統和機動性地對空飛彈系統MAMBA，表示「基本上盟邦偏愛提供最有效」，以及能夠「最快」提供的裝備。

他還說，可能有必要加速運送砲彈和彈藥給烏克蘭，使烏克蘭能夠發動或抵擋地面進攻，他承諾 「在未來幾天內處理」。

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