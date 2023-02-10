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美日荷聯手對中半導體出口管制　中國外交部：停止非法長臂管轄

▲▼ 半導體製造商ASML。（圖／路透）

▲美日荷聯手限制對中國出口「半導體製造設備」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導 

美國、日本、荷蘭達成限制向中國企業供應先進半導體相關設備的共識。中國外交部在10日的例行記者會上，被問到相關問題時表示，美方應當停止非法的單邊制裁和長臂管轄，切實履行作為安理會常任理事國的國際責任。

中國外交部發言人毛寧表示，美國「長臂管轄」是美國政府以綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律對他國的實體和個人濫施域外管轄的蠻橫司法實踐。

截至2021財年，美國已經生效的制裁措施累計達到9400多項，長臂管轄已經涉及中國、俄羅斯、伊朗、敘利亞、朝鮮、古巴、法國、英國、德國、日本等多個國家，美國歷屆政府濫用經濟脅迫手段，將制裁作為解決外交問題的首選，非但沒有效果，還造成了人道主義災難。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧說，據美國布魯金斯學會的分析估計，在伊朗疫情最嚴重的時期，美國的制裁影響可能導致了多達1.3萬人死亡，為了維持經濟和科技領先地位，美國泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為干擾正常經貿往來，破壞全球產供鏈穩定，同美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則背道而馳。

毛寧指出，近年來，美國濫用長臂管轄的門檻不斷降低，力度空前擴大，打擊對象的範圍也在不斷擴大，這種做法嚴重損害了國家主權平等原則，侵蝕以聯合國為核心的多邊主義國際秩序，扭曲了正常的國際貿易，也極大地損害了各國企業的利益。

毛寧強調，美方應當停止非法的單邊制裁和長臂管轄，切實履行作為安理會常任理事國的國際責任。

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