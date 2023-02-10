快訊／土耳其死亡人數上升至19388人　27歲長髮女幸運被救出

記者董美琪／綜合報導

土耳其強震持續救援中，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指出，該國大地震已造成19,388人死亡，另有77,711人受傷。

▲土耳其死亡人數上升至19388人，27歲女子被救出。（圖／路透）



27歲女子Rabia Ofkeli稍早從地震廢墟中被救出，還有一絲氣息，也讓現場救援人員為之振奮，趕緊將人送醫搶救。

艾爾段表示，政府將為地震災區民眾提供搬遷援助和租金支持。不過有災民等不到政府救援，怒批艾爾段「別來災區要選票」。



