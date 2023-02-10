　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相

記者柯沛辰／綜合報導

土耳其7.8強震已造成至少2.1萬人死亡，各國也紛紛派出搜救隊持援。不料，10日傳出斯洛維尼亞一隻搜救犬在救災期間受傷，腳趾不停滲出鮮血，讓不少網友看完質疑「為什麼不給搜救犬穿鞋？救災現場都是殘磚破瓦和碎玻璃」。對此，有內行人點出3個原因，解答眾人疑惑。

臉書粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije貼出救災現場照片，可見歷經4天拆遷和搶救，現場仍有許多瓦礫和鐵絲，但搜救人員為了盡快找出所有傷患，馬不停蹄地進行搜救，不料到了晚上，領犬員發現其中一隻搜救犬在值勤時不慎傷到腳掌，不停滲出流血，所以第一時間立刻清理傷口，用紗布包紮，避免二度感染。

▲▼搜救犬受傷「後腳磨破流血」　躺著乖巧給領犬員包紮。（圖／翻攝自Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije粉專）

▲搜救犬後腳受傷，領犬員幫忙進行包紮。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

▲▼搜救犬受傷「後腳磨破流血」　躺著乖巧給領犬員包紮。（圖／翻攝自Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije粉專）

▲土耳其的救災現場能有許多瓦礫和鐵絲。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

消息經台灣粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉貼，讓許多網友看了不忍，紛紛留言「看了真的令人心疼」、「看了好難過，好痛，你們都辛苦了」、「搜救犬真的也是冒著生命危險陪著一起搶救生命」、「怎麼不幫毛小孩穿鞋子呢？」、「可以讓搜救犬穿鞋嗎？」、「希望能幫搜救犬穿個鞋，畢竟牠門是赤腳在救援地方走動」。

對此，有內行網友點出3原因，首先，不是不給搜救犬穿鞋，而是狗狗們不同於人類全副武裝，腳底是牠們對環境的情報來源，如果穿鞋包住，可能讓搜救犬無法掌握地形，進而發生意外；第二點，搜救犬如果穿鞋，將無法牢牢抓住地面行走，可能增加意外發生機率；第三點，長時間穿鞋會無法散熱，讓體溫升高。

這名網友表示，不是不在乎搜救犬是否會受傷，而是領犬員需要高度判斷現場的狀況，以此來設想搜救犬的安全問題，如同為何不給搜救犬穿衣服一樣，因為衣服被勾到反而更危險，「搜救犬執行任務時以方便性和安全為準，所以不要質疑什麼，只有領犬員最知道當下要如何保護他的毛孩夥伴。」

▲▼搜救犬受傷「後腳磨破流血」　躺著乖巧給領犬員包紮。（圖／翻攝自Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije粉專）

▲搜救犬和領犬員互相配合，全力進行救援活動。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

▲▼搜救犬受傷「後腳磨破流血」　躺著乖巧給領犬員包紮。（圖／翻攝自Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije粉專）

▲領犬員和搜救犬感情深厚。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

▼消息傳回台灣，有網友解答為何搜救犬沒有穿鞋。（圖／翻攝自臉書／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

▲▼土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相。（圖／翻攝自臉書／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
不能閃躲的蔣家命運與責任　蔣萬安今會晤228受難家屬
《女神降臨》美女作家爆「挪用公款買超跑」！　IG急刪照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭指控俄軍飛彈穿越「北約成員領空」　羅馬尼亞：尚未證實

快訊／土耳其死亡人數上升至19388人　27歲長髮女幸運被救出

美日荷聯手對中半導體出口管制　中國外交部：停止非法長臂管轄

土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相

美國多州考慮「禁中國人」買房地產　中國外交部：經貿問題政治化

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

日本氣象廳發布「東京大雪警報」　上百航班取消、浪漫特快停駛

強震後受困地下室！17歲少年「喝尿苦撐94小時」　毫髮無傷獲救

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

烏克蘭指控俄軍飛彈穿越「北約成員領空」　羅馬尼亞：尚未證實

快訊／土耳其死亡人數上升至19388人　27歲長髮女幸運被救出

美日荷聯手對中半導體出口管制　中國外交部：停止非法長臂管轄

土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相

美國多州考慮「禁中國人」買房地產　中國外交部：經貿問題政治化

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

日本氣象廳發布「東京大雪警報」　上百航班取消、浪漫特快停駛

強震後受困地下室！17歲少年「喝尿苦撐94小時」　毫髮無傷獲救

HYBE再發聲！否認李秀滿「重掌大權、回歸製作人職」：無根據的猜測

黑人、錢薇娟「世紀握手」！　球迷興奮：PT籃球盛事

獨行俠金童今日合體厄文？　唐西奇上場機率提升到5成

米米伸出援手...《水星的魔女》Season2新視覺圖公開、展示活動3月登場

不拿球棒了！基隆「藤條猴」攔車嗆聲　叫囂模樣遭酸爆

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

相關新聞

捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

土耳其6日發生震災，至今已超過2萬人死亡，台灣也在第一時間派遣搜救隊馳援。針對外傳土耳其目前為無政府狀態，募集物資與善款均無法合法進入土國等，外交部10日晚間說明，土耳其貿易辦事處表示，台灣各界捐贈的善款，將透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌送達災區，讓災民們能在最快的時間內得到救助，也再次感謝台灣給予的各方協助。

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統別來要選票

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統別來要選票

強震後受困地下室！17歲少年喝尿苦撐94hrs

強震後受困地下室！17歲少年喝尿苦撐94hrs

送暖土耳其！　蘇巧慧牽線民間業者捐贈上千件冬衣、毛毯

送暖土耳其！　蘇巧慧牽線民間業者捐贈上千件冬衣、毛毯

離譜！土耳其定期「大赦」違規建築免罰

離譜！土耳其定期「大赦」違規建築免罰

關鍵字：

土耳其地震強震搜救犬斯洛維尼亞

讀者迴響

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面