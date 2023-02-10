土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）視察地震重災區。（圖／路透）



文／中央社

土耳其敘利亞邊境強震造成超過2萬人死亡，是土耳其數十年來最嚴重災難，但災民苦等不到政府救援，怒批總統艾爾段可恥，要他「別來災區要選票」。

法新社報導，土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，土耳其震災死者已超過1萬7000人，兩國罹難人數合計逾2萬1000人。強震爆發時間點，正逢土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）20多年政治生涯中最敏感的時刻之一。

艾爾段上個月提議將總統大選提早1個月至5月14日舉行，這會使得分裂的反對派沒有時間解決內部分歧，難以達成共識推舉出一名共同的總統候選人，而投票結果也攸關艾爾段政府能否繼續執政到2028年。

目前這場大選能否按計畫如期舉行，仍有待觀察。

艾爾段已宣布國內10個受地震影響的省進入3個月緊急狀態，這些災區仍在努力挖掘罹難者，還有許多人在街頭或車子裡生活，幾乎不可能在這裡舉辦競選活動。

▲大地震成為土耳其總統艾爾段能否繼續連任的變數。（圖／路透）



阿德亞曼（Adiyaman）是這次強震災情最嚴重的省分之一。2018年大選時，艾爾段曾在這裡輕鬆擊敗競選對手，如今災民卻普遍對他感到不滿，對艾爾段而言可謂不祥之兆。

災民坦利維爾迪（Hakan Tanriverdi）談到政府如何因應地震時表示：「我們因為求助無援而深感受傷。」

當地居民抱怨，救援人員無法及時在地震後的關鍵數小時內趕到救出生還者；也有人說，鑽穿混凝土牆的機械設備不足。

阿德亞曼居民尤迪倫（Mehmet Yildiri）說：「我直到地震隔天下午2時才看到救難人員…沒有政府、沒有國家、沒有警察、沒有軍人。太可恥了！你們讓我們自生自滅。」

艾爾段迄今未赴阿德亞曼勘災慰問。