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德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

▲▼美國德州,Texas。（圖／路透）

▲美國德州考慮禁止中國公民購買房地產。（圖／路透）

文／中央社

美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，美國德州正在考慮禁止中國公民購買房地產，美國其他州也可能跟進。

法新社報導，德州這項提案也將封殺俄羅斯人、伊朗人、北韓人在當地擁有不動產，不過主要目標似乎是中國公民。

共和黨籍德州議會參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出草案。她表示：「許多德州人最關心的議題是國家安全，以及特定的敵對外國實體持有愈來愈多德州土地。」

共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）強烈主張實施更嚴厲的移民政策。他表示，如果州議會通過這項法案，他將會簽署成為法律。

外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題，尤其是中國公民或企業，而且不只是在德州，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州和其他8個州，也都在考慮立法限制外國人持有不動產。

德州可能成為領頭羊。擁有2880萬人口的德州是美國第2大州。美國人口普查數據顯示，德州居民中有140萬人將自己的種族定義為亞洲，有22萬3500人說他們是華裔。全美第4大城的德州休士頓（Houston）則有15萬6000居民是亞裔。

他們包括具有亞洲血統的美國公民，以及並未歸化的中國永久居民或綠卡持有人。

德州議會眾議員吳元之（Gene Wu）表示，美國4日擊落疑似中國偵察氣球後，增加外交緊張，限制外國人持有房地產的力道可能隨之升高。

他表示：「有些人正以緊張升高為藉口，把這個族群的成員當作目標。具有華裔血統的人和中國政府是兩回事。」

提出法案的科爾克霍斯特說，這項提案背後導火線是一名和中國共產黨有關連的退役中國軍官買下13萬英畝土地。而那塊地靠近墨西哥邊界城市德利奧（Del Rio）東部的勞夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）。

買家中國房地產大亨孫廣信表示，他買地是想要打造一個風能和太陽能電場；但德州2021年已經阻止這項計畫。

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