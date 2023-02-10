日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

▲日本自衛隊伙食出現「魯肉飯定食」，引發熱烈討論。（圖／翻攝自推特／陸上自衛隊練馬駐屯地）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣平民美食紅到日本去，現在更成為陸上自衛隊指定伙食。陸自練馬駐屯地的推特9日公布隊員指定菜單，內容是陸自風的魯肉飯、小籠包及酸辣湯，還有蜜柑杏仁作為點心。值得一提的是，隊員在小黑板畫出青天白日滿地紅國旗，還在碗上寫了一句「多謝」，引發PTT網友討論。

一名網友以「陸自風魯肉飯」為題在PTT軍武版轉貼練馬駐屯地Twitter，提到其所屬的第1普通科連隊隊員希望吃到海外旅行時的料理，所以食堂就生出了魯肉飯、小籠包、酸辣湯跟杏仁豆腐。練馬駐屯地在推文中表示，雖然無法出國，但至少可以吃到。

不過，原PO看完照片忍不住笑說，湯看起來像味增湯，魯蛋變成水煮蛋，而且魯肉部分沒有帶皮，醬油顏色也不夠深，「不過黑板畫得很可愛，有貢茶跟馬來貘，兩面國旗的白日光芒數都不一樣XD，還偷藏一瓶金牌台啤XD。」

▲自衛隊隊員畫出青天白日滿地紅，還有魯肉飯、金牌啤酒、珍奶及馬來膜等。（圖／翻攝自推特／陸上自衛隊練馬駐屯地）

許多鄉民也紛紛分析，「沒醬色」、「看起來醬油加太少，可能也沒加冰糖」、「沒另外加一份主菜，有點慘」、「台灣製的魯肉飯非常稀少」、「魯肉的密度蠻高的，就當作是主菜了」、「看起來非常的健康」，還有人崩潰地說「這不是魯肉飯」、「陸自對滷肉飯毫無理解」、「拜託找個台灣人去做魯肉飯吧！」

其中，也有網友持不同看法，「日本市面上流通的豬肉就是沒豬皮，而且日本人也沒吃豬皮的習慣」、「陸上自衛隊，台灣好朋友，真可愛的魯肉飯定食」、「日本人不是滿討厭八角的味道嗎」、「日本拉麵那麼鹹怎會認為滷肉要用淡的」、「日本的中華料理跟和式洋食一樣，其實都已經不能算是原本的料裡了」。

練馬駐屯地隸屬陸上自衛隊第1師團，位於東京練馬區，主要駐屯部隊包括第1師團司令部、第1普通科連隊、第1後方支援連隊、第1偵察隊、第1通信大隊、第1特殊武器防護隊和第1音樂隊，除了供應一般伙食，也定期徵求隊員意見，推出隊員指定伙食。

▼自衛隊隊員許願成真，大口享用魯肉飯。（圖／翻攝自推特／陸上自衛隊練馬駐屯地）