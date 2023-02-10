強震後受困地下室！17歲少年「喝尿苦撐94小時」　毫髮無傷獲救

Gaziantep'te Adnan Muhammed Korkut mucizesi! 5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı pic.twitter.com/bGc8VKJeEj — Mynet (@mynet) February 10, 2023

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地區6日爆發規模7.8強震，在兩國共奪走了2萬1051條性命，成為近20年來死亡人數第6多的地震。儘管現在已過了救援黃金72小時，但災區仍不時傳出好消息，最近救援部隊就在加濟安泰普（Gaziantep）救出了一名17歲男子，而這名少年透露，他這4天是靠著喝自己的尿液才得以維生。

綜合美聯社等外媒報導，土耳其救援部隊10日清晨在靠近震央的加濟安泰普市，尋獲一名受困了94小時的少年科爾庫特（Adnan Muhammed Korkut）。這名17歲男子自地震在6日爆發後，就一直被困在自家地下室。幸運的是，他並未被瓦礫壓住身體，因此全身上下毫髮無損，只是難以搬開重物逃生。

▲救援隊在震央附近尋獲17歲的科爾庫特，他過去94個小時都是靠著喝自己的尿維生。（圖／達志影像／美聯社）

當救援人員找到科爾庫特，並將他抬上擔架時，在現場等候消息的親友落下了激動的淚水，他們邊鼓掌邊高呼他的名字，而科爾庫特也微笑向他們招手示意，還與幾名婦人擁抱親吻。他透露，自己這4天一直都是靠著喝尿解渴，並且不斷祈禱，才能堅持活到現在，「我非常感謝這些救援部隊」。

一名急救人員也給了他一個溫暖的擁抱，聲稱自己4天沒睡就是在等待這樣的一個奇蹟，「我有一個和他一樣大的兒子，看到他可以活下去，我感到十分欣慰」。隨著救援行動如今已展開超過100小時，不少專家認為，倖存者可能會因失溫死去，但各國的救援隊仍不放棄，堅持在現場持續搜救。