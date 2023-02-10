　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

▲▼ 烏克蘭基輔一棟大樓。（圖／CFP）

▲烏克蘭基輔一棟大樓。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭10日全境空襲警報大響，當局警告，俄羅斯可能發動大規模飛彈攻擊，首都基輔已傳出多起爆炸聲。烏克蘭軍方表示，俄軍發射多達35枚S-300地對空飛彈，攻擊哈爾科夫地區與札波羅熱地區。

綜合CNN、衛報報導，在烏克蘭總統澤倫斯基出訪歐洲之後，俄軍針對烏克蘭發動新一波攻勢，各地空襲警報大響。基輔稍早傳出爆炸聲響，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，有火箭殘骸碎片落在民宅屋頂及汽車上，儘管無人員傷亡，但敦促民眾躲避。

烏克蘭軍方指出，俄軍使用35枚S-300地對空飛彈攻擊哈爾科夫與札波羅熱地區，且俄方從亞速海出動7架伊朗製神風無人機、從黑海方向發射6枚Kalibr巡弋飛彈，另外還從俄羅斯境內別爾哥羅德（Belgorod）及烏南城市托克馬克（Tokmak）發射地對空飛彈。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，州內關鍵基礎設施成為襲擊目標，後續引發的火勢短時間內撲滅，無人受傷，但部分地區電力中斷。札波羅熱官員庫爾帝耶夫（Anatoliy Kurtiev）說，已知敵軍鎖定能源設施攻擊，在短短1小時內發動17次攻擊，這是自俄羅斯全面入侵以來數量最多的一次，相關損害程度與人員傷亡訊息正在確認中。

在俄羅斯發動飛彈攻擊之後，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）發出聲明提到，西部、東部、南部地區的數個高壓基礎設施均遭到攻擊，造成多地電力供應中斷。

ET快訊
下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」
泊車小弟誤踩油門「藍寶堅尼互撞」　要4千萬！他崩潰喊完蛋
快訊／酒後「開特斯拉兜風」撞路樹！副駕命危　執行長3萬交保
3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：排500
便當店「2個月漲2次」崩潰！　網嘆：快活不下去
快訊／恐怖畫面曝！　2小六女童遭高速撞飛死
GOT7成員宣布分手網紅女友！　15個月戀情告終

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

男友劈腿底線大調查！　5成櫻花妹超大方：和異性單獨吃飯也OK

倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

公寓全垮僅1／4居民逃出！　土耳其父子埋76小時「打電話求援」脫困

酒吧「透明女廁」被罵爆！她解放完上裸起身　1樓男女全看光

時報廣場發生槍擊命案　「22歲男中槍死」遊客聽到槍聲驚嚇竄逃

土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

男友劈腿底線大調查！　5成櫻花妹超大方：和異性單獨吃飯也OK

倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

公寓全垮僅1／4居民逃出！　土耳其父子埋76小時「打電話求援」脫困

酒吧「透明女廁」被罵爆！她解放完上裸起身　1樓男女全看光

時報廣場發生槍擊命案　「22歲男中槍死」遊客聽到槍聲驚嚇竄逃

土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

費鴻泰拒握手？徐巧芯今拋「靜電」說　笑回：我太會放電電到他

爐碴條款！環保署研議課「資源循環促進費」　管控事業廢棄物

搶在情人節前夕「確認關係」！12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

平日也要2500元　他怒「台灣住宿憑什麼貴？」PTT回1句超中肯

穿情侶衣來！雙人玩樂園「直接下殺5.5折」　地址中2字只要450元

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

小資女請生理假遭刁難！要求看「帶血衛生棉」崩潰…雇主下場慘了

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

壽司郎提告屁孩！宣布：再有惡搞影片「決不寬貸」

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

尋獲女兒遺體！母含淚送「最後一吻」哭癱

公車後座傳呻吟　竟是司機幫女口交

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」

「我弟弟可能會死！」8歲童惹哭搜救員

謎團揭曉！日本「人魚木乃伊」真身曝光

更多熱門

相關新聞

俄外交部：基輔西方武器是俄軍合法目標

俄外交部：基輔西方武器是俄軍合法目標

俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」至今將滿一年，西方國家擔憂俄軍會趁機對烏發動重大攻勢，近日紛紛運輸更多重型武器協防烏克蘭。俄羅斯外交高官波利修克（Alexey Polishchuk）透露，這些武器將成為俄軍接下來的目標，並一一將其摧毀。

烏：俄準備1800坦克10天內發動新攻勢

烏：俄準備1800坦克10天內發動新攻勢

烏方：俄羅斯開始「烏東大進攻」火砲狂轟

烏方：俄羅斯開始「烏東大進攻」火砲狂轟

英、烏簽署團結聲明　支持烏克蘭加入北約

英、烏簽署團結聲明　支持烏克蘭加入北約

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

英國傳提供烏克蘭戰機　首相蘇納克回應了

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭基輔S-300飛彈哈爾科夫札波羅熱

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面