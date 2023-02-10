基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

▲烏克蘭基輔一棟大樓。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭10日全境空襲警報大響，當局警告，俄羅斯可能發動大規模飛彈攻擊，首都基輔已傳出多起爆炸聲。烏克蘭軍方表示，俄軍發射多達35枚S-300地對空飛彈，攻擊哈爾科夫地區與札波羅熱地區。

綜合CNN、衛報報導，在烏克蘭總統澤倫斯基出訪歐洲之後，俄軍針對烏克蘭發動新一波攻勢，各地空襲警報大響。基輔稍早傳出爆炸聲響，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，有火箭殘骸碎片落在民宅屋頂及汽車上，儘管無人員傷亡，但敦促民眾躲避。

烏克蘭軍方指出，俄軍使用35枚S-300地對空飛彈攻擊哈爾科夫與札波羅熱地區，且俄方從亞速海出動7架伊朗製神風無人機、從黑海方向發射6枚Kalibr巡弋飛彈，另外還從俄羅斯境內別爾哥羅德（Belgorod）及烏南城市托克馬克（Tokmak）發射地對空飛彈。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，州內關鍵基礎設施成為襲擊目標，後續引發的火勢短時間內撲滅，無人受傷，但部分地區電力中斷。札波羅熱官員庫爾帝耶夫（Anatoliy Kurtiev）說，已知敵軍鎖定能源設施攻擊，在短短1小時內發動17次攻擊，這是自俄羅斯全面入侵以來數量最多的一次，相關損害程度與人員傷亡訊息正在確認中。

在俄羅斯發動飛彈攻擊之後，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）發出聲明提到，西部、東部、南部地區的數個高壓基礎設施均遭到攻擊，造成多地電力供應中斷。