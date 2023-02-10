土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民

▲ 土耳其前總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者鍾佑貞阿德亞曼10日專電

土耳其強震已釀超過2萬人死亡，台灣搜救隊深入災區協助將民眾救出，土國前總理達夫托葛魯昨天特地對搜救隊表達感謝，並說「因為你們來幫忙救援我們的公民，從現在開始，你們就是我們的公民」。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震。法新社報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）昨天晚上與太太赴重災區阿德亞曼（Adiyaman），見到台灣搜救隊正生火取暖時特地上前致意。

達夫托葛魯也曾任外交部長。他表示，永遠不會忘記台灣搜救隊的付出，盼台灣搜救隊往後在比較好的狀況下回訪土耳其。

台灣派遣130名救難隊員、5隻搜救犬及13噸裝備至土耳其。首批8日抵達阿德亞曼，並首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心；第2批成員這兩天陸續與第一梯次會合。

無論是等待轉機、在基地協調或是執行搜救任務中，常常有民眾感念台灣隊的付出上前道謝，提供食物或是表達盼能合照，一名搜救隊人員對中央社表示，曾有民眾對他說下次台灣有難，土耳其一定來幫。

搜救隊與土耳其搜救團隊合作搜救，8日晚間成功救出一名受困女子後，今天與伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）執行任務時，又將一名受困在水泥柱下的民眾救出，搜救隊隊長黃博村瞬間紅了眼眶。

1999年921地震後，AKUT隔天抵達台灣，於震後50小時救出一名生還者，使今天這場合作救援行動格具意義。

屏東縣消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻指出，當時救援隊判斷一道比較容易進入倒塌民宅的路徑後，進入破壞結構發現一名遭棉被裹住的受困者。經醫生評估，受困者生命徵象穩定且意識清楚，救援隊下一步將開口弄大供人員進出搬運，並移除棉被騰出些微空間，再慢慢地將受困者救出。

陳世鴻表示，受困者為35歲女性，有一點失溫脫水的狀況。

「救援隊最希望能救出有生命的受困者，但這都不一定如我們所願」，他說，將這名女性救出當然非常開心，「我們的目的就是搶救，讓生命延續，這是最好的」。