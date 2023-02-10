　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

▲▼土敘強震。（圖／CFP）

▲救援隊在土敘強震爆發後迅速展開搜救，不過專家認為，寒冬是倖存者存活的頭號難題。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

土敘邊境爆發百年強震至今已過100小時，儘管救援部隊堅持頂著寒流在災區持續搜救，但有專家分析，隨著救援黃金72小時過去，加上當地天氣極其寒冷，因此大部分埋在廢墟下的倖存者可能已因體溫過低逝世。另一名醫師則指出，敘利亞的醫療資源不足，嚴重影響醫界搶救進度，呼籲各國儘速送去醫療援助與保暖衣物，以幫助災民存活。

綜合BBC與外媒報導，儘管過去經驗顯示，人們在天災爆發後，可以在瓦礫下存活一周或更長的時間，但專家指出，由於土耳其和敘利亞的天氣非常極端，白天的氣溫只有個位數，夜間溫度甚至可能降到攝氏零度以下，因此搜救隊要在冰凍的溫度下找到倖存者的難度很高，多數被埋在廢墟下的災民都是因為體溫過低逝世的。

▲▼土敘強震。（圖／CFP）

▲儘管各國為土耳其籌募了不少物資，但WHO透露，低溫與地域緊張局勢影響了物資送達的速度。（圖／CFP）

敘利亞民眾也透露，不少人在地震爆發後就失去家園，不得不在臨時帳篷或車裡過夜，而當地的極端天氣正在將無家可歸的人們推向死亡。雖然當地的清真寺和學校已被規劃成救助中心，開放給災民進駐，不過床位卻很稀缺，導致不少父母與孩子被迫帶著毯子走在街上取暖。

除了寒冷的天氣外，在敘利亞北部賑災的哈桑醫師（Mohamed Hassoun）透露，當地如今的醫療資源稀缺，醫院擁有的醫療用品甚至無法滿足敘利亞北部20%人口的需求，因此他懇求各國盡快為災區送去醫療供應、援助與人力，「這樣我們就能搶救更多的人」。

世界衛生組織（WHO）透露，寒冷的天氣與衝突地區的緊張局勢，是土敘兩國災民遇到的最大問題。儘管有不少國家積極籌募物資送給災民，但救援隊卻因為這2個原因難以進入災區，辛苦籌到的物資也遲遲無法送達災民手中。

ET快訊
下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」
泊車小弟誤踩油門「藍寶堅尼互撞」　要4千萬！他崩潰喊完蛋
快訊／酒後「開特斯拉兜風」撞路樹！副駕命危　執行長3萬交保
3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：排500
便當店「2個月漲2次」崩潰！　網嘆：快活不下去
快訊／恐怖畫面曝！　2小六女童遭高速撞飛死
GOT7成員宣布分手網紅女友！　15個月戀情告終

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

男友劈腿底線大調查！　5成櫻花妹超大方：和異性單獨吃飯也OK

倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

公寓全垮僅1／4居民逃出！　土耳其父子埋76小時「打電話求援」脫困

酒吧「透明女廁」被罵爆！她解放完上裸起身　1樓男女全看光

時報廣場發生槍擊命案　「22歲男中槍死」遊客聽到槍聲驚嚇竄逃

土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

基輔又傳爆炸聲！烏克蘭全境空襲警報響　俄發射35枚S-300飛彈

男友劈腿底線大調查！　5成櫻花妹超大方：和異性單獨吃飯也OK

倖存者正在凍死！寒冬成土敘搜救難題　WHO曝：物資根本送不進去

公寓全垮僅1／4居民逃出！　土耳其父子埋76小時「打電話求援」脫困

酒吧「透明女廁」被罵爆！她解放完上裸起身　1樓男女全看光

時報廣場發生槍擊命案　「22歲男中槍死」遊客聽到槍聲驚嚇竄逃

土耳其前總理感謝台灣搜救隊：從現在起你們就是土耳其公民

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

費鴻泰拒握手？徐巧芯今拋「靜電」說　笑回：我太會放電電到他

爐碴條款！環保署研議課「資源循環促進費」　管控事業廢棄物

搶在情人節前夕「確認關係」！12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

平日也要2500元　他怒「台灣住宿憑什麼貴？」PTT回1句超中肯

穿情侶衣來！雙人玩樂園「直接下殺5.5折」　地址中2字只要450元

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

小資女請生理假遭刁難！要求看「帶血衛生棉」崩潰…雇主下場慘了

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

壽司郎提告屁孩！宣布：再有惡搞影片「決不寬貸」

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

上萬魚屍橫躺沙灘！80年首見...網憂：要出大事？

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

土耳其媽產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人想領養

尋獲女兒遺體！母含淚送「最後一吻」哭癱

公車後座傳呻吟　竟是司機幫女口交

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」

「我弟弟可能會死！」8歲童惹哭搜救員

謎團揭曉！日本「人魚木乃伊」真身曝光

更多熱門

相關新聞

住宅全垮僅1／4居民逃出　父子打電話求援脫困

住宅全垮僅1／4居民逃出　父子打電話求援脫困

土耳其、敘利亞強震造成超過2萬人死亡，在震央加濟安泰普省（Gaziantep）有父親和2名兒子在被埋76小時後獲救，但他們說自己住的8層樓公寓整棟垮了，樓內100多名住戶只有1/4的人活著逃出。

台灣搜救犬9歲生日　在土耳其救災

台灣搜救犬9歲生日　在土耳其救災

特搜隊救出土耳其生還者！屏東消防局：以你們為榮

特搜隊救出土耳其生還者！屏東消防局：以你們為榮

世界展望會首日即進駐敘利亞「救援現況」曝光

世界展望會首日即進駐敘利亞「救援現況」曝光

為土耳其、敘利亞祈禱　雲林縣府由張麗善帶頭捐所得

為土耳其、敘利亞祈禱　雲林縣府由張麗善帶頭捐所得

關鍵字：

土耳其敘利亞地震

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面