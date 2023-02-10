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土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

▲▼土耳其抗震大樓倒塌。（圖／翻攝推特）

▲ 馬拉蒂亞伊蘇爾公寓號稱「抗震豪宅」。（圖／翻攝推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其建築在規模7.8和7.5的強震下一棟棟「鬆餅式坍塌」，畫面震驚全球，背後問題引發質疑。BBC查核3棟倒塌建築，發現這些公寓落成都不到4年，甚至號稱抗震卻整棟崩毀，原來土耳其建築標準執行不力，加上政府定期「大赦」違規工程，讓法規形同虛設。

土耳其南部城市馬拉蒂亞（Malatya）的伊蘇爾公寓（Asur Residences）標榜「抗震豪宅」，卻在強震下解體崩毀，影片受到廣大關注。事實上這棟公寓去年才落成，廣告號稱其符合「最新防震規定」，建材和工藝都是一流。

這代表伊蘇爾公寓應是依照2018年的最新防震標準建造，該標準要求好發地震的地區建築使用高品質鋼筋混凝土加固，且梁柱結構須可吸收地震衝擊，但當地使用的建築標準尚無法確認。

BBC調查的第二棟建築是港口城市伊斯肯德倫（Iskenderun）一棟16樓公寓，照片可見整棟大樓就像被垂直切開，右側2/3都化為殘骸。建商宣傳照顯示是在2019年完工，代表這棟建築也應符合最新標準，業者目前則尚未回應。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲ Guclu Bahce公寓落成時的光鮮亮麗與震災後對比強烈。（圖／翻攝自推特）

第三棟是位於安塔基亞（Antakya）的Guclu Bahce公寓，剪綵影片顯示是在2019年11月完工。建設公司Ser-Al Construction老闆阿特拉斯（Servet Atlas）當時聲稱，這棟公寓地點和建材品質特別出色。

阿特拉斯震後則向BBC聲稱，他在哈泰省建造無數建築，部分不幸因地震倒塌，但地震威力大到幾乎沒有建築完好無損，同時指控媒體報導誤導民眾，拉建商當代罪羔羊。

但專家指出，就算地震威力大，符合標準的建築也應屹立不搖。倫敦大學學院災害計畫與管理專家亞歷山大教授（David Alexander）就說明，「這起地震最大震度很強，但未必足以使結構良好的建築倒塌。多數地區震度都不到最高，因此我們可以得出結論，即倒塌的數千棟建築幾乎全都不符合任何合理預期應符合的建築防震規範。」

建築法規執行不力

土耳其建築法規在1999年大地震等天災後已經收緊，包括2018年上路的最新防震標準，卻未確實執行。亞歷山大指出，問題在於很少有現有建築因此改建，確實依照標準建造的新建築也很少。

南部城市阿達納（Adana）居民向BBC駐中東記者貝特曼（Tom Bateman）表示，這次倒塌的其中一棟建築早在25年前就因地震受損，至今卻不曾改建。

但在日本等過去曾發生強震的國家，仍有數百萬人居住在人口密集的高樓中，代表建築法規可以確保在災難下保持安全。

政府「大赦」違章建築

土耳其執法如此鬆散的原因在於政府定期「大赦」違章建築，讓工程不符安全標準的建商免除罰金。批評人士長年警告，一旦發生大地震，這種「大赦」會帶來災難，但狀況從未改善。

土耳其工程師及建築師公會（UCTEA）的吉里特留古盧（Pelin Pınar Giritlioğlu）指出，南部災區有多達7.5萬棟建築建商曾獲得大赦。且在地震前幾天，當地媒體稱有一項新的法律草案正等待議會批准，通過後將赦免新一批工程。地質學家瑟恩格（Celal Sengor）今年稍早就曾直言，斷層帶上的國家通過建築大赦「與犯罪無異」。

2020年愛琴海地震重創土耳其西部伊茲密爾（İzmir），造成115人死亡，震後BBC Turkish揭露，當地有多達67.2萬棟建築受惠於最近一次大赦。該報導援引土耳其環境與都市發展部（MoEU）說法指出，2018年該國有逾50%建築不符標準，相當於近1300萬棟房屋。

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