快訊／日本3月13日解除口罩令！　可「自行決定」是否戴口罩

▲日本3月13日將解除口罩禁令。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本當局10日決定，3月13日起將解除口罩禁令，不論室內或是室外，是否佩戴口罩將交由民眾「自行判斷」。不過根據最新指南，除了指定席的新幹線與高速巴士外，在人潮擁擠的通勤列車上，仍建議民眾佩戴口罩。此外，首相岸田文雄稍早宣布，畢業典禮時，除了合唱國歌外，基本上可以不佩戴口罩。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄10日下午於首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信、文部科學大臣永岡桂子召開會議，並決定自3月13日起，「不論室內或是室外，是否佩戴口罩交由個人判斷」。該項防疫政策將會於稍晚的政府對策本部正式決定。

隨著口罩禁令解除，日本政府也將公布口罩佩戴相關指南。而指南中會建議民眾在搭乘一般電車時仍然需要佩戴口罩（非強制），如若搭乘新幹線對號列車與高速巴士等交通工具，則可以不用佩戴口罩。

此外，學校、補習班等教育場所自4月1日起，基本上也不再要求強制佩戴口罩。對此，政府表示，「為了尊重學生與家長的主觀判斷，將不再強制佩戴口罩或是脫口罩。」

另一方面，日本5月8日將正式把新冠肺炎的法定傳染病等級下修為與流感相同的5類。屆時確診者與密切接觸者將不再需要隔離，且疫苗與治療費用也會改為自費負擔。